Этнолог Либертас Климка рассказал, какой будет весна в этом году.
"Народные приметы дают следующий прогноз: март будет контрастным, вернутся морозы. Это еще не настоящая весна", - сказал специалист.
Он рассказал и о том, какими будут другие весенние месяцы. Этнолог сказал, что надо радоваться солнцу сейчас, потому что потом его может и не быть.
"Кажется, в апреле-мае солнца будет немного. Ждет пасмурный период. Не будет пахнуть весной. Но и особых холодов не будет. Солнечные дни будут в марте. Поэтому надо и солнцу сейчас радоваться, когда оно будет появляться", – советует он.
Климка сказал, что этой весной еще все может быть, вернутся и морозы. "Конечно, -20 не будет, но до -10 может похолодать", – заметил собеседник.
Что касается Пасхи, этнолог отмечает, что зеленой она в этом году не будет. Он сказал, что по направлению ветра в Пасху раньше люди определяли погоду до Дня Святой Троицы.
"Если ветер утром дует с запада, значит весна будет дождливой, если с востока - холодной, если с севера - еще вернется зима, а если с юга - будет приятной и теплой, солнечной", – сказал этнолог.
"Перелески любят солнце. Как только почувствуют солнце, сразу же выставляют на показ свои синие головки. Если будут в марте солнечные дни, может и появятся цветы", – сказал Климка, заметив, что сначала снег должен сойти.
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