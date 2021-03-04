Этнолог Либертас Климка рассказал, какой будет весна в этом году.

"Народные приметы дают следующий прогноз: март будет контрастным, вернутся морозы. Это еще не настоящая весна", - сказал специалист.

Он рассказал и о том, какими будут другие весенние месяцы. Этнолог сказал, что надо радоваться солнцу сейчас, потому что потом его может и не быть.

"Кажется, в апреле-мае солнца будет немного. Ждет пасмурный период. Не будет пахнуть весной. Но и особых холодов не будет. Солнечные дни будут в марте. Поэтому надо и солнцу сейчас радоваться, когда оно будет появляться", – советует он.

Климка сказал, что этой весной еще все может быть, вернутся и морозы. "Конечно, -20 не будет, но до -10 может похолодать", – заметил собеседник.

Что касается Пасхи, этнолог отмечает, что зеленой она в этом году не будет. Он сказал, что по направлению ветра в Пасху раньше люди определяли погоду до Дня Святой Троицы.

"Если ветер утром дует с запада, значит весна будет дождливой, если с востока - холодной, если с севера - еще вернется зима, а если с юга - будет приятной и теплой, солнечной", – сказал этнолог.

"Перелески любят солнце. Как только почувствуют солнце, сразу же выставляют на показ свои синие головки. Если будут в марте солнечные дни, может и появятся цветы", – сказал Климка, заметив, что сначала снег должен сойти.