Прогноз: на следующей неделе будет еще холоднее, чем на этой

Будет облачно с прояснениями: время от времени будет светить солнце, ему на смену будет приходить облачная погода. В большинстве районов прогнозируют кратковременные небольшие осадки. Будет идти дождь, местами снежная крупа. Днем будет 5–10 градусов тепла, теплее будет на востоке страны.
В ночь на субботу ожидается переменная облачность, особых осадков не ожидается. Ветер успокоится. Значительно опустится температура, во многих районах прогнозируют заморозки до 0–5 градусов мороза, на севере на поверхности почвы 6–8 градусов мороза. Только на Куршской косе останется выше нуля - будет 1–3 градуса тепла.
В субботу днем небольшой циклон захватит южные и юго-восточные районы. Там будет пасмурно, местами пройдут дожди. На севере и у моря ожидается облачная с прояснениями погода, особых осадков не прогнозируют. Днем будет 5–10 градусов тепла.
В ночь на воскресенье местами возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет 0–4 градуса тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки до 1–6 градусов мороза.
В воскресенье днем с юга приблизится черноморский циклон. Утром будет ясно, а днем облачность увеличится, к вечеру на юго-востоке пройдут небольшие дожди. Усилится ветер. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов тепла.
Согласно прогнозам, в начале следующей недели вышеупомянутый циклон принесет еще более прохладную погоду и обильные осадки. Прогнозируют дожди, снег, мокрый снег. Будет дуть порывистый северный или северо-западный ветер. По ночам будет около 0, днем всего 1–6 градусов тепла.