Прогноз: на следующей неделе будет еще холоднее, чем на этой

Будет облачно с прояснениями: время от времени будет светить солнце, ему на смену будет приходить облачная погода. В большинстве районов прогнозируют кратковременные небольшие осадки. Будет идти дождь, местами снежная крупа. Днем будет 5–10 градусов тепла, теплее будет на востоке страны.

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, особых осадков не ожидается. Ветер успокоится. Значительно опустится температура, во многих районах прогнозируют заморозки до 0–5 градусов мороза, на севере на поверхности почвы 6–8 градусов мороза. Только на Куршской косе останется выше нуля - будет 1–3 градуса тепла.