Во вторник ожидается пасмурная погода, во многих районах снег, на море - мокрый снег. Больше всего осадков ожидается на западе и на севере страны, в остальных районах осадки будут небольшими. Будет дуть достаточно сильный ветер, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Из-за сильного ветра местами ожидается метель и вьюга. Ночью температура опустится до 1-5 градуса мороза, у моря будет около 0, днем ожидается 0-3 градуса, у моря 1 градус тепла.

В среду будет облачно, ночью снег пройдет почти по всей стране, днем сильные осадки ожидаются на востоке страны, на остальной части страны осадков будет немного. Ночью ветер по-прежнему будет сильным, поэтому ожидается вьюга, днем ветер успокоится. Ночью будет 0-4 градуса мороза, днем от 3 градусов мороза до 1 градус тепла.

В четверг пройдет снег, но осадки будут небольшими. Ветер сменится на северо-восточный. Местами ожидаются вьюги. Начнется похолодание – ночью будет 4-9, на Куршской косе 2-3 градусов мороза, днем будет 3-8, на косе 1-2 градуса ниже нуля.

В пятницу слой облаков станет тоньше, небольшой снег пройдет лишь местами, будет дуть северо-восточный, северный ветер. Похолодает еще больше: ночью 11-16, на косе 8-10 градусов, днем 8-13, на косе 5-7 градусов мороза. Если облака рассеются еще больше, температура снизится значительнее.

По нынешним данным, в выходные небольшие осадки ожидаются лишь местами, будет немного холоднее, чем в пятницу.