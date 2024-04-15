Прогноз на неделю: похолодает, возможен даже снег

Синоптик Эльвира Латвенайте сообщает, что до середины недели погода будет спокойной с небольшими осадками. Со вторника по ночам возможны небольшие заморозки, не только на поверхности почвы, но и в воздухе, правда, их прогнозируют в западных и северо-западных районах. Со второй половины недели с юга усилится циклон, Литва может оказаться в его бурной и холодной части – усилится ветер, пойдет мокрый снег, а в пятницу - снег, пишет портал madeinvilnius.lt.