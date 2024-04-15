Прогноз на неделю: похолодает, возможен даже снег

В ночь на понедельник без осадков, днем на севере страны возможны небольшие дожди. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер, днем ветер успокоится. Ночью будет 2-5°C, днем 10-12°C, на западе - 7-9°C.
В ночь на вторник без особых осадков, утром туман, местами гололед, днем ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью от -2 до 2°C, тепла, на поверхности почвы заморозки до 3-5°C, теплее будет на юге и юго-западе, днем будет 6-9°C.
В среду днем будет идти дождь. Ночью от -2 до 3°C, холоднее будет на западе и северо-западе, днем 5-10°C, прохладнее на западе и северо-западе.
В ночь на четверг без особых осадков, гололед. Днем ожидаются осадки, в основном дождь. Будет дуть холодный ветер. Ночью -1-3°C, днем 4-8°C тепла.
В ночь на пятницу ожидаются обильные осадки, снег. Меньше осадков будет на западе. По-прежнему прогнозируют сильный ветер. Ночью от 0 до -4°C, днем 5-7°C, на северо-востоке и на востоке 2-5°C тепла.
В ночь на субботу без особых осадков, днем время от времени ожидаются осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный ветер. Ночью ожидается от 0 до 4°C мороза, у моря 3-5°C тепла, днем будет 8-11°C тепла.
В ночь на воскресенье небольшие осадки, днем дождь. Будет ветрено. Ночью от 0 до 5°C тепла, днем 6-11°C тепла.