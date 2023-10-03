Прогноз на неделю: перемены начнутся со вторника

"Тепло изредка будет пытаться вернуться, но так тепло, как было, уже не будет", – сказал он.

Во вторник, по его словам, ждут резкие перемены погоды - снова потеплеет, но так тепло, как в сентябре, уже не будет.

"Циклон впустит тепло в Литву. Ночь будет теплой - 9–14 градусов, у моря до 16 градусов тепла. Днем, возможно, воздух прогреется до 19–24 градусов тепла. К сожалению, будет дуть сильный ветер и ожидаются осадки, поэтому ощущения будут не слишком приятными. Днем осадков будет меньше, чем ночью, кратковременные дожди пройдут лишь местами", – сказал Сакалаускас.

В среду, по его словам, тепло снова уйдет.

"В среду снова придет новый циклон. Ожидаются осадки, днем небольшие дожди, возможны грозы. Будет дуть сильный порывистый ветер. Ночью будет 10–15 градусов тепла, днем 13–18 градусов", – сказал Сакалаускас.

В четверг погода будет еще более осенней, заметил он.