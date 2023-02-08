Прогноз на февраль: что обещают синоптики

Февраль погодой будет напоминать январь. Разница лишь в меньшем количестве осадков и большем числе солнечных дней.

Ближайшие дни будут теплее нормы. Мороз до 7–9 градусов возможен лишь местами, где рассеются облака. До выходных особых осадков не ожидается.

В среду погоду в Литве обусловит северная часть антициклона. Днем будет облачно, особых прояснений не ожидается, однако и осадков не прогнозируют. Днем будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на взморье.

В четверг ночью погоду в Литве обусловит антициклон – его северо-западная часть. Ночь будет облачной, однако осадков не ожидается. Ночью будет 2–7 градусов мороза, днем около 0.

В четверг днем с запада придет зона низкого давления. Облачность увеличится, но осадков не ожидается. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.