Прогноз на февраль: что обещают синоптики

Февраль погодой будет напоминать январь. Разница лишь в меньшем количестве осадков и большем числе солнечных дней.
Ближайшие дни будут теплее нормы. Мороз до 7–9 градусов возможен лишь местами, где рассеются облака. До выходных особых осадков не ожидается.
В среду погоду в Литве обусловит северная часть антициклона. Днем будет облачно, особых прояснений не ожидается, однако и осадков не прогнозируют. Днем будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на взморье.
В четверг ночью погоду в Литве обусловит антициклон – его северо-западная часть. Ночь будет облачной, однако осадков не ожидается. Ночью будет 2–7 градусов мороза, днем около 0.
В четверг днем с запада придет зона низкого давления. Облачность увеличится, но осадков не ожидается. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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