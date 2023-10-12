Прогноз на ближайшие выходные: будет тепло, как летом

 
ru.DELFI.lt
Rytas rudenėjančiame Vilniuje
Rytas rudenėjančiame Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Литовская гидрометеорологическая служба поделилась прогнозом на будущие выходные и долгосрочным прогнозом на октябрь. В субботу в Литве во многих районах прогнозируют осадки, ночью будет 9–12, а днем 14–19, на юго-востоке страны до 20–22 градусов тепла.

Согласно новейшим подсчетам модели ECMWF, прогнозируют, что октябрь в этом году будет на 1,0–1,5°C теплее обычного (стандартная норма: SKN: 7,3°C и 68 мм), а количество осадков на 15–20% больше многолетней нормы.

Похожие данные и по другой модели долгосрочного прогноза (CFSv2): октябрь должен быть на 1–2 градуса теплее, а количество осадков на 20–30% больше нормы.

Если обобщить эти данные, то 10-й месяц года должен быть теплее, но дождливее нормы.

Напомним, что в последние несколько лет в октябре бывает довольно тепло (в некоторых – очень тепло), а количество осадков было меньше или близкое норме.

В этом году первые 7 дней октября были теплее нормы и только сейчас из-за прохладных ночей средняя температура стала ниже средней многолетней. Итак, средняя температура октября зависит от того, сколько холодных ночей бывает в месяце.

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