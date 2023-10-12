Прогноз на ближайшие выходные: будет тепло, как летом

Согласно новейшим подсчетам модели ECMWF, прогнозируют, что октябрь в этом году будет на 1,0–1,5°C теплее обычного (стандартная норма: SKN: 7,3°C и 68 мм), а количество осадков на 15–20% больше многолетней нормы.

Похожие данные и по другой модели долгосрочного прогноза (CFSv2): октябрь должен быть на 1–2 градуса теплее, а количество осадков на 20–30% больше нормы.

Если обобщить эти данные, то 10-й месяц года должен быть теплее, но дождливее нормы.

Напомним, что в последние несколько лет в октябре бывает довольно тепло (в некоторых – очень тепло), а количество осадков было меньше или близкое норме.