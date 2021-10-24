Прогноз на ближайшие дни: впереди - более приятная погода

Ветер утихнет, в первой половине дня в основном будет дуть с северо-запада, запада, затем сменит направление на юго-запад. Температура поднимется до 6-8 градусов на востоке страны до 9-11 градусов- на западе.

Ситуация немного изменится в ночь на понедельник. Вероятность небольшого дождя сохраняется только в северо-западной части страны. Будет меньше облаков, особенно на юге, где небо прояснится больше всего.

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Будет дуть легкий юго-западный, южный ветер. Температура будет падать немного быстрее - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Немного теплее ночью будет на берегу моря, где температура поднимется до 6-8 градусов тепла.

В понедельник ожидается приятная погода, будет облачно с прояснениями. Дождя не будет. Юго-западный и южный ветер будет немного сильнее. Температура поднимется до 8 - 12 градусов тепла.

Во вторник мы останемся под влиянием поля повышенного давления. Облаков будет больше, но небольшой дождь возможен только днем ​​на северо-западе страны. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, от 7 до 12 градусов - днем.