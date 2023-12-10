Прогноз на ближайшие дни: со снегом придется расстаться

Днем он медленно пройдет над территорией страны, поэтому местами возможен небольшой снег, в основном на северо-востоке. В некоторых районах может идти небольшой дождь при отрицательной температуре. Днем будет 1–4 градусов мороза, на Куршской косе - около 0.

В понедельник потеплеет. Во многих районах ожидаются осадки. На западе страны вместо снега будет идти мокрый снег. Местами будут идти дожди при отрицательной температуре. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем будет теплее - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.