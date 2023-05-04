В ночь на пятницу закрепится антициклон. Местами возможны кратковременные небольшие дожди. Ожидаются заморозки до 0–5 градусов, на поверхности почвы до 8 градусов, только местами будет чуть выше нуля.
В пятницу днем ситуация почти не изменится, со стороны Скандинавии придет зона высокого давления. День будет солнечным, но холодным. Особых осадков не ожидается. Днем будет 7–12 градусов тепла. Холоднее будет на северо-западе, теплее – на юге и юго-западе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жительница многоквартирного дома не могла вынести вони и запретила соседям курить
Курение на балконе многоквартирного дома может...
Кремль заявил о попытке нанесения удара беспилотниками по резиденции Путина
В ночь на среду совершена попытка удара беспилотниками...
Прогноз на ближайшие дни: мокрый снег и заморозки до 8 градусов
В четверг ожидается переменная облачность. Во многих...
Эфир Delfi с Ильей Шепелиным о фейках росСМИ про страны Балтии (1)
Страны Балтии давно, еще до войны, стали главным...
В Вильнюсе – акция поддержки белорусских журналистов
В среду, 3 мая, в Вильнюсе в парке у Национальной...