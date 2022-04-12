Прогноз главы кооператива: мясо и рыба осенью станут товарами для аристократов

"Когда корма столько стоят, выходит, что это – товар для аристократов", – сказал он в передаче на Žinių radijas.

Между тем доцент Юридического факультета ВУ Индре Исокайте-Валуже сказала, что жители Литвы сейчас хорошо подготовлены к росту цен.

"Доля драматизма есть, но надо говорить и о другой стороне. Литве повезло, мы готовы лучше других, если сравнивать со всей историей нашей независимости", – сказала она.

Глава портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас заметил, что все зависит от политики государства, от того, как государство будет помогать людям разных социальных слоев.

"Если будем сидеть и думать, что у нас неплохо, то это не так. Растущий процент недовольных будет оказывать давление", – сказал он.

Мацюлявичюс сказал, что Литва и другие страны - как сообщающиеся сосуды.

"Если где-то не хватает, где-то и подорожает. Украина была мировым поставщиком. Россия была мировым поставщиком. Похоже, там будут проблемы. Дай Бог, чтобы Украине удалось вырастить хотя бы 3/4, мы все молимся за это. Еще есть логистические вопросы, может, Литва сможет помочь, до Каунаса, потом в порт, на баржах. Была бы фантастика. Так уж нам дано. Сейчас реальность такая – цены делают свое. Корма – 400 евро за тонну. А их едят и птицы, и свиньи, и карпы, рыба", – сказал он.

Собеседник сказал, что разные слои общества отреагируют по-разному.

"Мы как и все смертные будем потреблять на праздники. Что касается пенсионеров – дай Бог, чтобы они раз в год могли себе позволить. Мы говорим с фермерами. Речь идет не о прибыли. Поймите фермеров – если много вкладываешь, надо хотя бы вернуть вложенное. Все понимают, что пойдут в минус, но, может, небольшой. Птицеводство, свиноводство, рыбоводство – все, кто используют корма. Те же овощи.

Топливо, энергия подорожали, упаковки тоже. У нас пакет или ящик стоил 30–40 центов, сейчас - иногда и евро. Нынешняя ситуация посылает такой сигнал, что осенью с ценами будет плохо. Имейте в виду – мы начинаем выращивать сейчас, будем кормить свиней летом, к осени. Вот и будут те цены, о которых мы говорим. Могу сказать, что во всей Европе считают также. Они также снизили свои мощности. Все надеялись, что много купить Китай. На рынке был избыток. Его нет, все в убытке, все выращивают, считают. Мы посмотрим, не хочу быть плохим пророком, но прямо говорю – будут недостачи. А что это значит? Более высокую цену. Не будет предложения, будет больше спрос, и цена пойдет вверх", – прогнозировал мужчина.

Исокайте-Валуже сказала, что если говорить о финансовых возможностях жителей, покупательной способности, то Литва и другие динамичные страны ЕС фиксировали рост своих зарплат несколько лет подряд.

"Между тем зрелые страны встречают этот рост с зарплатами, которые практически не менялись. Там покупательная способность уменьшается, находится под влиянием инфляции. Это приводит к трениям. Мы наблюдали успешное преодоление пандемии. Это не дало понести экономические потери, определенная деятельность заполнила ниши, экономика стала расти. У нас накоплены рекордные вклады. Жители достаточно устойчивы к сложившейся ситуации", – прибавила она.

Чепкаускас обратил внимание на сельскохозяйственную политику Литвы.

"У нас молоко дорожает больше, чем в других странах ЕС, больше чем на 40%. Все жалуются, что в Литве скупают дороже всего, молока стало меньше. Это отсутствие пищевой и финансовой безопасности. У нас есть терминал, но одним газом не насытишься", – сказал он.