Прогноз этнолога на оставшуюся часть зимы и март: что нас ждет

Прошла половина зимы, какой же будет оставшаяся ее часть. "Коротко и ясно - оставшаяся часть будет переменчивой", - сказал Климка.

По его словам, первая половина зимы в этот раз была мягкой, морозы были небольшие, а снег надолго не задерживался. В оставшиеся 15 месяца холодных дней может быть больше.

"День святой Люсии - 13 декабря - это день, когда прогнозируют погоду на весь будущий год. Согласно данным, зима не будет очень холодной. Как в январе, есть снег, ветер, но холода надолго не задержатся.

По погоде 14 декабря прогнозируют погоду в феврале. Согласно прогнозу, в феврале будет минусовая температура, но сильных морозов быть не должно, поскольку день был пасмурным", – рассказал собеседник.

Этнолог сказал, что первый месяц весны в этом году будет похож на последний месяц зимы.

"Март будет похожим на февраль – с морозцем, снегом, но без сильных холодов. Поскольку ни 13, ни 14 декабря не было сильных осадков – ни дождя, ни снега – это значит, что снега много не будет. Как сейчас – идет небольшой снежок, не будет глубоких сугробов и сильных морозов", – сказал Климка.

Согласно прогнозам профессора, оставшаяся часть зимы будет мечтой для детей – без сильных морозов, но с большими снеговиками, поскольку снег при такой температуре будет липким.

"Можно порадоваться зиме. Может такое постоянство в погоде приостановит болезни – будет меньше простуд, ведь каждая простуда чревата осложнениями", – заметил Климка.