aA
В конце зимы этнолог, профессор, доктор естественных наук Либертас Климка дал довольно точный прогноз на зиму, заметив, что в этом году она не будет очень холодной, а на Рождество выпадет снег, пишет rinkosaikste.lt.
Прогноз этнолога на оставшуюся часть зимы и март: что нас ждет
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Прошла половина зимы, какой же будет оставшаяся ее часть. "Коротко и ясно - оставшаяся часть будет переменчивой", - сказал Климка.

По его словам, первая половина зимы в этот раз была мягкой, морозы были небольшие, а снег надолго не задерживался. В оставшиеся 15 месяца холодных дней может быть больше.

"День святой Люсии - 13 декабря - это день, когда прогнозируют погоду на весь будущий год. Согласно данным, зима не будет очень холодной. Как в январе, есть снег, ветер, но холода надолго не задержатся.

Статьи по теме:
Погода на неделю: после сильных холодов придет резкое потепление  (3)
Самая холодная ночь этой зимы: местами температура опустилась ниже -27 градусов  (2)

По погоде 14 декабря прогнозируют погоду в феврале. Согласно прогнозу, в феврале будет минусовая температура, но сильных морозов быть не должно, поскольку день был пасмурным", – рассказал собеседник.

Этнолог сказал, что первый месяц весны в этом году будет похож на последний месяц зимы.

"Март будет похожим на февраль – с морозцем, снегом, но без сильных холодов. Поскольку ни 13, ни 14 декабря не было сильных осадков – ни дождя, ни снега – это значит, что снега много не будет. Как сейчас – идет небольшой снежок, не будет глубоких сугробов и сильных морозов", – сказал Климка.

Согласно прогнозам профессора, оставшаяся часть зимы будет мечтой для детей – без сильных морозов, но с большими снеговиками, поскольку снег при такой температуре будет липким.

"Можно порадоваться зиме. Может такое постоянство в погоде приостановит болезни – будет меньше простуд, ведь каждая простуда чревата осложнениями", – заметил Климка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

На литовском взморье выпал снег, полицейские дежурили в дюнах (12)

В субботу клайпедчане радовались необычной зимней...

TOP новостей

Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении России из-за задержания Навального (97)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Анализ пандемии в Литве: если отказаться от некоторых ограничений, результата придется ждать на месяц дольше (13)

По данным за 14 января, в Литве наблюдается улучшение...

МИД Литвы предлагает запретить въезд в страну Киркорову (16)

Министерство иностранных дел ( МИД ) предлагает...

Прогноз этнолога на оставшуюся часть зимы и март: что нас ждет

В конце зимы этнолог, профессор, доктор естественных...

В Литве меняется порядок обучения: некоторые дети уже на этой неделе вернутся в школы (22)

Дети , которые в процессе удаленного обучения...