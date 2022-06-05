Прогноз экономистов: инфляция еще не достигла пика – самый большой рост пророчат в июле

Экономисты прогнозируют, что самый большой скачок цен ждет в июле. А в будущем на смену инфляции придет рецессия. Некоторые люди наполовину в шутку говорят, что ходят в магазины, как в музей – посмотреть на цены. А покупают не то, что хотели бы, а то, что стоит дешевле:

"Вот иду, составила список и смотрю, что дешевле. Не что вкуснее и лучше, а что дешевле, иначе невозможно. Посмотрела, экологический сыр 3,3 евро за 222 г".

"Посмотрим и идем себе дальше, возвращаемся домой и готовим что-нибудь из того, что осталось. Если ничего нет, приходится какой-то кусочек мяса брать".

"Трудно, невозможно. Если зарплата 1500 евро – можно жить, а если пенсия 300–400 евро, как жить? И за квартиру надо платить, еще зимой есть компенсации за отопление, а летом ничего не компенсируют".

Цены в мае подскочили больше всего за период с 1996 года. По данным Департамента статистики, предварительная годовая инфляция в мае составила 18,5%. Больше всего поднялись цены на продукты питания и безалкогольные напитки, на жилье, воду, электричество, газ. И это не конец – пик инфляции прогнозируют в июле.

"Сейчас растет цена на нефть, пока она очень высокая. Другая причина – война в Украине, выросли цены, нарушились поставки. Видно, в июле инфляция будет 20%", – сказал главный экономист Luminor Жигимантас Маурицас.

По словам экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, инфляция также обусловлена быстрым ростом зарплат.

"В первом квартале этого года в частном секторе зарплаты выросли больше чем на 16%, это сказывается на ценах. И инфляция связана с тем, что компании не могут никуда переложить растущие расходы, перекладывают на плечи конечных потребителей", – сказал экономист.

Из-за роста цен на товары и услуги, экономить вынуждена большая часть потребителей. Компания Vilmorus провела опрос общественного мнения по заказу агентства BNS. Результаты опроса показали, что почти половина жителей ограничивает расходы на досуг и развлечения, еще столько же - на отпуск, а около 40% экономят на еде.

"Молодежь экономит на развлечениях и досуге, на отпуске, а те, что постарше и пенсионеры - на еде", – сказал директор Vilmorus Владас Гайдис.



Глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене назвала нынешнюю ситуацию второй пандемией, поскольку люди стали экономить, меньше тратят на гостиницы.

"Мы видим, что опустела ул. Пилес, видим пустеющие СПА-гостиницы, люди уже не могут себе такое позволить, да и погода не балует. Литовцы заказывают такие услуги в последний момент, иностранцы массово аннулируют групповые заказы, они уверены, что здесь идет война", – сказала Шишкаускене.

Из-за подорожания горючего 4 из 5 водителей рассматривают альтернативные способы передвижения. Опрос Swedbank показывает, что люди стараются отказываться от ненужных поездок, другие ездят экономичнее или выбирают альтернативу – велосипед, электросамокат.

Правда, экономят не все. Данные Swedbank показывают, что некоторые люди ни в чем себя не ограничивают.

"Наблюдается скачок расходов в аэропортах, гостиницах, заказы поездок. Меняется структура потребления - переходят от товаров к услугам.

Но те, кто живет скромнее, зарабатывают меньше средней зарплаты, не тратятся на поездки и другие развлечения", – заметил Маурицас.

Правда, экономисты прогнозируют дальнейший рост цен еще два месяца, а во второй половине года пророчат рецессию.

"Вероятность рецессии растет с каждой неделей", – уверяет Маурицас.