По прогнозу "Евростат" на сайте Euroblogas.lt, число сельских жителей в Литве сократится больше, чем в других странах Евросоюза ─ на 44%.
Между тем количество горожан в Литве сократится всего на 2,7%.
Количество сельских жителей значительно уменьшится также в Латвии (38%), Болгарии (27%), Румынии (25%) и Хорватии (23%).
Согласно прогнозам, количество горожан больше всего сократится в Латвии (18%), Греции (17%), Польше (10%), Румынии (9%), Италии (3%), Литве (2,7%), Венгрии (2%), Португалии (2%), Болгарии (1%).
В прогнозе сравнивали данные за 2019 год с тем, что прогнозируют в 2050 г.
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