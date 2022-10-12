Прогноз для Литвы: экономика будет расти медленнее, чем ожидалось

По словам участвующего в годовых встречах МВФ в Вашингтоне председателя правления Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса, в такой ситуации нужен быстрый и координированный ответ центральных банков, правительств и международных финансовых институций на возникающие вызовы.

"С ростом инфляции, наибольшее влияние на которую оказывает шок предложения, обусловленный внешним фактором, вызванный войной России против Украины и энергетическим и политическим шантажом против всего мира, важно, чтобы меры помощи быстро достигли наиболее уязвимые государства, жителей и бизнес. Из-за этого на правительства будут оказывать давление с целью компенсировать увеличившиеся расходы, но с точки зрения перспективы денежной политики важно, чтобы помощь государства была как можно более точной и направлена только на наиболее уязвимые социальные группы и экономическую деятельность с целью обеспечить, чтобы сигналы цен и конкурентное окружение в экономике не были искажены," – сказал Г.Шимкус.

МВФ прогнозирует Литве в этом году 1,8-проц. рост, в 2023 году – 1,1 проц., прогноз на этот год, по сравнению с прогнозом апреля, не изменился, но прогноз на будущий год снизился на 1,5 проц. пункта – более чем наполовину. Более медленный рост определит в основном замедляющееся потребление, отрицательно влияющее на уменьшающуюся из-за инфляции покупательную способность населения. Другой важный фактор – замедляющийся рост крупных экономик стран еврозоны, из-за чего уменьшается внешний спрос на продукцию литовских производителей.

Планируется, что среднегодовая инфляция в Литве в этом году составит 17,6 проц. По оценке МВФ, рост цен, достигший осенью своего пика, в будущем году уменьшится, а среднегодовая инфляция снизится до 8,4 проц. Быстрый рост цен наблюдается и во всей еврозоне, в которой среднегодовая инфляция в этом году достигнет 8,3 проц., а в будущем снизится до 5,7 проц.

Основная причина нынешнего скачка цен – шок, вызванный войной России против Украины, определивший большое подорожание энергии, продовольствия и сырья.