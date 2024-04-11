Профсоюзы образования критикуют отставку Якштаса: это недостойное бегство от проблем

"Это практически финишная прямая президентских выборов. Премьер-министр на следующей неделе уходит в отпуск в связи с выборами, президент сказал, что не будет торопиться. Складывается впечатление, что пока не закончатся президентские выборы, об этом мало кто будет говорить. А затем летом начнется очередная избирательная борьба на выборах в Европарламент. Так что я очень сомневаюсь", – сказал Милешинас.