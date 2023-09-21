Профсоюзы должностных лиц собрались на протест против реформы СОБ: проект противоречит общественному интересу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Около полусотни сотрудников Службы общественной безопасности (СОБ) собрались в четверг утром на площади Независимости возле Сейма на акцию протеста "Давайте не играть судьбами". Акция протеста проводится в тот же день, когда Министерство внутренних дел (МВД) намерено внести в Сейм законопроекты о реформе СОБ.

На площади Независимости возле Сейма сотрудники собрались с плакатами "Неужели амбиции МВД важнее безопасности Литвы?", "Мы не одобряем присоединение СОБ к полиции", "СТОП уничтожению СОБ" и т.д.

По словам профсоюза учреждений досудебного расследования Литовской Республики, сотрудники СОБ хотят выразить свое несогласие с попыткой упразднить службу путем ее объединения с Департаментом полиции.

"Мы не одобряем присоединение, потому что оно нерационально и действительно снижает безопасность самого государства. Это противоречит интересам общества и сотрудников СОБ", - заявила член совета профсоюза учреждений досудебного расследования Литовской Республики Номеда Качюлене журналистам.

"Полиция реагирует на определенные нарушения, наша организация обеспечивает уже массовую стабилизацию. Это действительно другое. Наши сотрудники подготовлены к более серьезным вызовам", – отметила Качюлене.

Во время акции протеста планирует выступить председатель профсоюза органов досудебного расследования Литовской Республики Кястутис Паулюкас.

Организаторы протеста также принесут в приемную канцелярии Сейма обращение с неодобрением проводимой реформы. По словам инициаторов акции, этот документ подписали 412 сотрудников СОБ.

"Надеемся, что избираемые политики прислушаются к нам, а, министр, возможно, проявит смелость, и с высоко поднятой головой изменит неверное решение, принятое ею ранее", – сказал председатель совета профсоюза органов досудебного расследования Литовской Республики Кястутис Паулюкас во время акции протеста.

Профсоюз: реформа противоречит общественному интересу

В четверг профсоюз всем парламентским фракциям разослал письмо, в котором подчеркивается, что предложенная МВД реформа противоречит общественному интересу. Отмечается, что в сложной геополитической ситуации упразднение СОБ снижает возможности обеспечения общественной безопасности Литвы.

"Реформа очень несвоевременна, в итоге это приведет к существенному скачку риска для общественной безопасности", – отмечается в письме фракциям Сейма.

Подвергается критике и передача функций СОБ, таких как обеспечение общественной безопасности во время внештатных и чрезвычайных ситуаций, восстановление общественного порядка, организация и проведение конвоев, обеспечение охраны важных государственных объектов, защита Литовского государства в случае войны, другим государственным ведомствам.

"Если существует мнение, что СОБ требует обновления для повышения эффективности выполнения вышеперечисленных функций, то целесообразно это сделать не путем упразднения самого учреждения, а путем улучшения его деятельности и управления", – говорится в письме.

Отмечается, что против реформы выступает не только профсоюз органов досудебного расследования Литовской Республики, но и профсоюз полиции Литвы, а также профсоюз органов досудебного расследования Вильнюсского округа.

Между тем, МВД подчеркивает, что СОБ продолжит свою деятельность как отдельное юридическое лицо, специализированное полицейское учреждение Служба общественной безопасности Полиции Литвы, права и обязанности собственника которой будет осуществлять Генеральный комиссар полиции.

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