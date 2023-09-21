Профсоюзы должностных лиц собрались на протест против реформы СОБ: проект противоречит общественному интересу

"Полиция реагирует на определенные нарушения, наша организация обеспечивает уже массовую стабилизацию. Это действительно другое. Наши сотрудники подготовлены к более серьезным вызовам", – отметила Качюлене.

"Мы не одобряем присоединение, потому что оно нерационально и действительно снижает безопасность самого государства. Это противоречит интересам общества и сотрудников СОБ", - заявила член совета профсоюза учреждений досудебного расследования Литовской Республики Номеда Качюлене журналистам.

По словам профсоюза учреждений досудебного расследования Литовской Республики, сотрудники СОБ хотят выразить свое несогласие с попыткой упразднить службу путем ее объединения с Департаментом полиции.

На площади Независимости возле Сейма сотрудники собрались с плакатами "Неужели амбиции МВД важнее безопасности Литвы ?", "Мы не одобряем присоединение СОБ к полиции", "СТОП уничтожению СОБ" и т.д.

Организаторы протеста также принесут в приемную канцелярии Сейма обращение с неодобрением проводимой реформы. По словам инициаторов акции, этот документ подписали 412 сотрудников СОБ.

"Надеемся, что избираемые политики прислушаются к нам, а, министр, возможно, проявит смелость, и с высоко поднятой головой изменит неверное решение, принятое ею ранее", – сказал председатель совета профсоюза органов досудебного расследования Литовской Республики Кястутис Паулюкас во время акции протеста.

Профсоюз: реформа противоречит общественному интересу

В четверг профсоюз всем парламентским фракциям разослал письмо, в котором подчеркивается, что предложенная МВД реформа противоречит общественному интересу. Отмечается, что в сложной геополитической ситуации упразднение СОБ снижает возможности обеспечения общественной безопасности Литвы.

"Реформа очень несвоевременна, в итоге это приведет к существенному скачку риска для общественной безопасности", – отмечается в письме фракциям Сейма.