Профсоюз учителей Литвы переходит в пассивную фазу забастовки: планируем переговоры с оппозиционными партиями

"Мы продолжим планировать и рассматривать альтернативные переговоры с оппозиционными партиями. Мы понимаем, что сейчас хорошее время для обсуждений", – сказал А. Навицкас.

"Правительство, голосуя, четко заявит, что его не волнуют ни дети, ни учителя. Вопрос в том, сколько у них перспектив и шансов стать правительством в будущем. Наверное, не так много. Мы будем искать одобрение среди тех политических сил, чьи программы отвечают нашим требованиям", – добавил он.

А. Навицкас подчеркивает, что на данный момент основной спор возникает по поводу бюджета на 2024 год, который собирается принять Сейм. Однако, по его словам, забастовку пришлось приостановить из соображений благополучия учащихся и их родителей.