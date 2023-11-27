Профсоюз учителей Литвы переходит в пассивную фазу забастовки: планируем переговоры с оппозиционными партиями

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Председатель профсоюза работников образования Литвы (ПРОЛ) Андрюс Навицкас признает, что у него нет надежды на поддержку со стороны правительства в вопросе повышения зарплат учителей и других требований педагогов. Поэтому, по словам А. Навицкаса, профсоюз намерен искать поддержку среди оппозиции.

"Мы продолжим планировать и рассматривать альтернативные переговоры с оппозиционными партиями. Мы понимаем, что сейчас хорошее время для обсуждений", – сказал А. Навицкас.

"Правительство, голосуя, четко заявит, что его не волнуют ни дети, ни учителя. Вопрос в том, сколько у них перспектив и шансов стать правительством в будущем. Наверное, не так много. Мы будем искать одобрение среди тех политических сил, чьи программы отвечают нашим требованиям", – добавил он.

А. Навицкас подчеркивает, что на данный момент основной спор возникает по поводу бюджета на 2024 год, который собирается принять Сейм. Однако, по его словам, забастовку пришлось приостановить из соображений благополучия учащихся и их родителей.

"Бастовать до 5 декабря достаточно сложно, пострадают дети, у родителей возникнут неудобства, мы не видим целесообразности. Думаем проводить различные дискуссии с депутатами Сейма, с учителями, приглашать новые школы присоединиться и 5 декабря, во время утверждения бюджета, возобновить забастовку и больше не работать, не проводить занятия", – пояснил А. Навицкас.

Профсоюз работников образования Литвы (ПРОЛ) в понедельник перешел в пассивную фазу забастовки. На состоявшемся в пятницу общем собрании председателей ПРОЛ, где рассматривался дальнейший ход забастовки, было принято решение с 27 ноября перейти к пассивным забастовочным действиям.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии