Профсоюз требует от правительства и сейма повысить оклады должностных лиц и госслужащих на 10%

"В стране проводится реформа госсектора, принят Закон о государственной службе, в текущем году будут приняты поправки к Положению о внутренней службе. Это делается для того, чтобы сделать государственную службу более привлекательной и профессиональной. НОПДЛ одобряет эту реформу, она действительно необходима. Однако она не может проводиться за счет должностных лиц, госслужащих и работников. Например, зарплаты руководителей учреждений вырастут почти вдвое, повышение минимальной зарплаты также потребует дополнительных средств, при этом зарплаты подавляющего большинства работников учреждений пытаются "заморозить" до 2026 года. Именно поэтому мы требуем увеличить фонд оплаты труда как минимум на десятую часть", – цитируется в опубликованном пресс-релизе председатель НОПДЛ Саулюс Джяутас.