Профсоюз требует от правительства и сейма повысить оклады должностных лиц и госслужащих на 10%

"В стране проводится реформа госсектора, принят Закон о государственной службе, в текущем году будут приняты поправки к Положению о внутренней службе. Это делается для того, чтобы сделать государственную службу более привлекательной и профессиональной. НОПДЛ одобряет эту реформу, она действительно необходима. Однако она не может проводиться за счет должностных лиц, госслужащих и работников. Например, зарплаты руководителей учреждений вырастут почти вдвое, повышение минимальной зарплаты также потребует дополнительных средств, при этом зарплаты подавляющего большинства работников учреждений пытаются "заморозить" до 2026 года. Именно поэтому мы требуем увеличить фонд оплаты труда как минимум на десятую часть", – цитируется в опубликованном пресс-релизе председатель НОПДЛ Саулюс Джяутас.
Как указано в пресс-релизе, Джяутас обращает внимание еще на одну проблему: без выделения дополнительного финансирования штаты учреждений остаются незаполненными, в результате чего другим должностным лицам приходится работать сверхурочно, возрастает рабочая нагрузка, за это производятся доплаты, таким образом средства используются неэффективно.
"Складывается парадоксальная ситуация, когда вместо троих сотрудников работают двое, а зарплата как на троих", – заметил председатель НОПДЛ.
В НОПДЛ подчеркивают тот факт, что государству никак не удается завершить реализацию "Программы 1000" – на сегодняшний день зарплата начинающего сотрудника нижнего звена после уплаты налогов все еще не достигает 1000 евро.
Кроме того, организация не одобряет сокращения надбавок и премий в уставе Внутренней службы.
"Политики предлагают "заморозить" зарплату бюджетников как минимум на ближайшие два года за счет вновь предложенной базовой суммы, отменить и без того скудные существующие социальные гарантии. Мы убеждены, что стаж и надбавка к званию должны остаться в уставе Внутренней службы. Это дополнительные гарантии для уставных должностных лиц, поскольку их деятельность и статус существенно отличаются от государственных служащих, от которых, например, не требуется безупречная репутация. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда реформа отменяет гарантии, при этом выдвигает дополнительные требования", – сказал председатель НОПДЛ.
"Это, на мой взгляд, нелогично и несправедливо и, возможно, противоречит Конституции страны", – подчеркнул Джяутас.
Представители НОПДЛ просят в срочном порядке организовать встречу социальных партнеров с руководителями Правительства и Сейма.