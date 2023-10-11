Профсоюз сотрудников правоохраны протестует у зданий правительства и министерств

Кроме того, по словам представителей сотрудников правоохраны, такие предложения МВД, как отмена премии за звание, снижение премии за выслугу лет с максимального размера в 30 проц. должностного оклада до максимального размера в 20 проц. должностного оклада, кардинальное ухудшение условий перевода должностного лица на другую должность в случаях служебной необходимости, жилищное пособие и ухудшение условий возмещения командировочных расходов и другие предложения, ухудшающие правовое положение сотрудников правоохраны, а также снижение социальных гарантий не повышают привлекательности уставной службы и полностью демотивируют сотрудников, терпеливо продолжающих службу на протяжении многих лет и обладающих бесценным опытом.