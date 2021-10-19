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Профсоюз работников "Вильнюсского общественного транспорта" с 8 ноября объявляет бессрочную забастовку, информировал председатель профсоюза Альгирдас Маркявичюс.
Vilniaus viešojo transporto bilietus galima pasipildyti daugiau kaip 280 fizinių vietų.
Vilniaus viešojo transporto bilietus galima pasipildyti daugiau kaip 280 fizinių vietų.
© Vilniaus miesto savivaldybė

"В понедельник собрался совет, он принял решение по времени и форме забастовки. Бессрочная забастовка объявляется с 8 ноября", – сказал он.

По словам Маркявичюса, 19 октября предупреждение о забастовке вручат руководству муниципальной компании. Обе стороны в течение трех дней должны согласовать, как будут предоставляться услуги во время забастовки.

"Если в течение трех дней стороны не договорятся, то вопрос будет решать комиссия по спорам", – сказал глава профсоюза.

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На прошлой неделе 747 из 769 участников голосования проголосовали за забастовку. В этот профсоюз входят 1200 работников. По закону, забастовку можно проводить, если "за" проголосует четверть членов профсоюза.

Профсоюзы требуют на 10% увеличить зарплату работников и улучшить условия труда, например, предоставить время для обеденного перерыва.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что запланированная забастовка - политическая акция, а профсоюз выступает против изменения системы мотивации работников (планируется больше внимания уделять новым работникам и тем работникам, которые хорошо работают).

Всего в компании "Вильнюсский общественный транспорт" работает 1900 человек.

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