Профсоюз работников образования письменно уведомил правительство и министерство о начале фактической забастовки

"Сегодня, 18 сентября, Литовский профсоюз работников образования (…) проинформировал правительство и Министерство образования, науки и спорта о том, что фактическая забастовка отрасли образования, объявляемая ЛПСРО, начнется в образовательных учреждениях в 8.00 час. 2023-09-29", - говорится в сообщении профсоюза.

Информация о конкретных работниках образовательных учреждений, участвующих в забастовке, будет предоставлена ​​непосредственно соответствующему образовательному учреждению, где будет проходить забастовка.

Председатель профсоюза работников образования Андрюс Навицкас сообщил, что решение о фактической забастовке будет принято на этой неделе, после получения от министерства конкретных предложений по повышению зарплат.

Однако на прошлой неделе А. Навицкас обратился в Вильнюсское городское самоуправление с просьбой о выдаче разрешения на пикет.