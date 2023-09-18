Профсоюз работников образования письменно уведомил правительство и министерство о начале фактической забастовки

"Сегодня, 18 сентября, Литовский профсоюз работников образования (…) проинформировал правительство и Министерство образования, науки и спорта о том, что фактическая забастовка отрасли образования, объявляемая ЛПСРО, начнется в образовательных учреждениях в 8.00 час. 2023-09-29", - говорится в сообщении профсоюза.
Информация о конкретных работниках образовательных учреждений, участвующих в забастовке, будет предоставлена непосредственно соответствующему образовательному учреждению, где будет проходить забастовка.
Председатель профсоюза работников образования Андрюс Навицкас сообщил, что решение о фактической забастовке будет принято на этой неделе, после получения от министерства конкретных предложений по повышению зарплат.
Однако на прошлой неделе А. Навицкас обратился в Вильнюсское городское самоуправление с просьбой о выдаче разрешения на пикет.
Из-за разногласий относительно более быстрого повышения зарплат Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) принял решение 15 сентября объявить предупредительную, а с 29 сентября – фактическую забастовку.
В состоявшейся в пятницу предупредительной забастовке участие приняли около 5 тыс. учителей и 228 образовательных учреждений.