Профсоюз работников образования Литвы намерен объявить забастовку

"Мы выслушали министра и не услышали конкретных предложений и решений. Поэтому мы решили объявить забастовку", – сказал председатель профсоюза Андрюс Навицкас.

"Сегодня мы приняли решение объявить забастовку, в ближайшие два дня обсудим конкретные даты, время и форму ее проведения", – прибавил он.

В понедельник на встречу с членами профсоюза приехал министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

Он сказал, что если учителя решат бастовать, министерство с уважением отнесется к их позиции.

"Если будет забастовка, значит, будет. Это решение профсоюза. Если они увидят, что надо таким образом выразить свою позицию, мы, конечно, отнесемся к этому с уважением", – сказал Якштас и повторил, что в этом году нет возможностей для повышения зарплат учителям.

"С начала этого учебного года нет возможности повысить зарплаты, бюджет запланирован, нет никаких лишних или сэкономленных средств, чтобы за их счет можно было поднять зарплаты", – заметил министр.