Профессор заговорил об опасном прецеденте: после абсурда в российской Думе может ожидать следующий шаг

Предугадать дальнейшие действия очень сложно

Депутатам Государственной Думы РФ предстоит проголосовать и принять решение об отмене признания независимости Литвы.

Это предложил депутат Думы Г. Федоров. Причиной стало то, что якобы Литва не проводила референдум о выходе из состава СССР и не устанавливала переходный период для решения всех спорных вопросов.

Если поначалу эта инициатива российского политика не воспринялась всерьез, то заведующий кафедрой философии и социальной критики Университета Витаутаса Великого, профессор Г. Мажейкис считает, что это может создать очень опасный прецедент.

"Я думал, что это может быть запугивание. И все же очень трудно понять, где в нынешней кремлевской среде запугивание.

Если бы Кремль был рациональным учреждением, а я не думаю, что он рациональный, это была бы просто провокация и запугивание.

Если бы это было рациональное учреждение, после запугивания нас на эту тему, они бы просто закрыли этот вопрос, оставили его нерешенным", — говорит профессор Университета Витаутаса Великого Г. Мажейкис.

Gintautas Mažeikis © DELFI / Nerijus Povilaitis

Если бы признание независимости Литвы было отменено, взялись бы за другие страны

Он подчеркивает, что принятие предложенной поправки российской Думой и отзыв признания независимости Литвы создали бы очень опасный юридический прецедент. Все договоренности, заключенные после распада СССР не только с Литвой и другими балтийскими государствами, но и с Казахстаном, Таджикистаном, Грузией и т.д., окажутся под угрозой.

"Это было бы полным игнорированием международных отношений и законов — ужасный прецедент", — говорит Г. Мажейкис.

Пойдет ли Россия на этот шаг? Г. Мажейкис уверяет, что к единственной теоретической возможности того, что российская Дума примет это иррациональное решение, следует отнестись очень ответственно и серьезно. По мнению профессора, Россия уже доказала свое безумие, оккупировав Крым и начав войну против Украины.

Решение российских политиков принципиально не изменит ситуацию в Литве

Что изменилось бы, если бы российская Дума решила проголосовать за предложенный законопроект, который направлен на отмену постановления Государственного совета СССР "О признании независимости Литовской Республики"?

По словам Г. Мажейкиса, в краткосрочной перспективе это ни на что особенно не повлияет. Если только Россия не начнет военные действия, что, по мнению Г. Мажейкиса, нереально, поскольку Россия просто не готова к этому шагу.

"Это было бы признаком того, что Кремль намерен пересмотреть все международные договоры, заключенные после 1990-1991 годов. А это значит, что все договоры по Восточной Германии могут быть отозваны. Все постсоветское наследие, которое, кстати, соответствовало бы требованиям Путина о возвращении НАТО в 1997 год", — сказал Г. Мажейкис.

Тогда, если бы дипломатические отношения между Литвой и Россией были прекращены, наша страна была бы освобождена от выполнения международных договоров, в том числе договора о военном транзите в Калининградскую область.

"Однако я считаю, что даже если Кремль — иррациональное учреждение, то бюрократы из среднего класса — нет. Они постараются выполнить договоренности по портам, транзиту и прочему", — сказал Г. Мажейкис.

Он видит возможность провокаций, наиболее чувствительным моментом является военный транзит России.

Профессор отмечает, что существует очень серьезная угроза того, что любой инцидент, связанный с военным транзитом России в Калининградскую область, может быть расценен как провокация, способствующая вооруженному конфликту.

"Могут перевозить незарегистрированные боеприпасы, наши должностные лица юридически это не пропустят, и это уже будет расцениваться как перекрытие транзита", — сказал Г. Мажейкис.

Профессор Университета Витаутаса Великого считает, что Литва должна сохранять бдительность, но не пытаться самостоятельно перекрыть транзит. По мнению Г. Мажейкиса, рациональным решением является следование договоренностям Евросоюза, необходимо попытаться консолидировать в этом вопросе НАТО и страны Евросоюза.