Профессор: возможно, с середины апреля будем фиксировать по 1000 случаев в день

"Средний сценарий показал рост количества новых случаев в Литве, в середине апреля это может быть больше 1000 случаев в день. Этот сценарий - наиболее вероятный", – сказал Станкунас.
Об этом он сказал после встречи экспертов с главой страны Гитанасом Науседой.
"Это выглядит как повышение, но это был бы неплохой вариант с учетом всех обстоятельств, ситуации в других странах и т.п.", – сказал профессор.
По его словам, оптимистический сценарий позволяет сейчас говорить о 500-600 случаев в день, а с середины апреля количество новых случаев должно снижаться.
"Но этот сценарий маловероятен, разве что введут дополнительные карантинные ограничения", – сказал Станкунас.
По словам профессора, пессимистический сценарий показал, что в середине апреля в Литве, как в декабре, будет по 3000 новых случаев в день. Это уже третья волна.
"Этот сценарий вполне вероятен, если британский штамм станет доминирующим в Литве", – сказал Станкунас.
По его словам, этого сценария можно избежать.
"Я думаю, тут начинается гонка со временем. Сейчас жизненно важно привить как можно больше людей", – продолжил профессор.
По его словам, согласно данным Google, мобильность в Литве вернулась на уровень ноября.
"Интересно, что жители Литвы часто ходят в магазины. По данным Google, (...) 19 марта люди ходили в магазины на 22% чаще, чем в январе 2020 года - до пандемии", – заметил он.
По его словам, в Литве стал широко распространяться британский штамм.
Кроме того, за минувшие сутки установлено больше новых случаев, чем за весь период с 28 января 2021 года (855 новых случаев 23 марта и 882 - 28 января).
Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 210 208 человек.
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