"Да, в больнице. Сегодня третий день, уже должны были выписать, но решили оставить на выходные", - в пятницу сказал BNS Витаутас В. Ландсбергис.

Он сказал, что у 88-летнего Ландсбергиса диагностирована инфекция, ее лечат антибиотиками.