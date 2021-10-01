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Бывший председатель Верховного совета Литвы - Восстановленного сейма Витаутас Ландсбергис на этой неделе попал в больницу, он проходит лечение от инфекции, подтвердил BNS сын политика.
"Да, в больнице. Сегодня третий день, уже должны были выписать, но решили оставить на выходные", - в пятницу сказал BNS Витаутас В. Ландсбергис.
Он сказал, что у 88-летнего Ландсбергиса диагностирована инфекция, ее лечат антибиотиками.
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