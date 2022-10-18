Профессор Витаутас Ландсбергис празднует 90-летний юбилей

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Профессор Витаутас Ландсбергис во вторник празднует свой 90-летний юбилей. Он - бывший председатель Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы, шахматист, историк искусства, культуры, музыки, публицист, инициатор создания правой партии консерваторов – Союза отечества-Христианских демократов Литвы. Он внес значительный вклад в восстановление независимости Литвы.
Жизнь Ландсбергиса в фотографиях из архива Eltа:
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