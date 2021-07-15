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Согласно данным Департамента статистики, в среду в Литве установили 102 новых случая коронавируса. Показатель заболеваемости за последние 14 дней увеличился до 24,4 случаев на 100 000 жителей. Литва все еще входит в "зеленую" зону. Однако, если этот показатель превысит 25 случаев, то Литва перейдет в "желтую" зону.
Профессор: в пятницу Литва проснется в "желтой" зоне
© DELFI / Andrius Ufartas

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказал lrt.lt, что с пятницы страна может оказаться в "желтой" зоне.

"Можно предполагать, что число новых случаев увеличится, рост виден уже сейчас, и, скажем, сегодня Литва еще в "зеленой" зоне, но, скорее всего это последний день, завтра мы проснемся в "желтой", – сказал lrt.lt ученый.

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Если количество случаев за 14 дней превысит 25, страна переходит в "желтую" зону B1, а больше 50 - "желтую" зону В2. Если же количество больных превысит 100 на 100 000, то страна опадет в "красную" зону C1, если 150 – в "красную" C2, а выше 200 - в "красную" C3.

Если же количество новых случаев превысит 500, то страна выйдет в "черную" зону D.

За минувшие сутки в Литве установили 102 новых случая коронавируса.

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