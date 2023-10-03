Профессор университета: профессия учитель непривлекательна, лучшие ученики ее не выбирают

По его словам, зарплаты педагогам повышают и надо продолжать их увеличивать, однако, кроме прочего, профессия учителя непривлекательна из-за небезопасности и недостаточного уважения.

"Проблемы в сфере образования застаревшие, они только усугубляются. И их точно не решит нынешнее правительство перед приближением выборов. Приближается год выборов, а этот год - неблагоприятное время для кардинальных решений. А в сфере образования нужны кардинальные решения – профессия учитель непривлекательная, непрестижная", – сказал в понедельник Žinių radijаs Рудзкис.

"Для общества важно, чтобы на учителя учились если не самые лучшие, то, по крайней мере, хорошие, харизматичные выпускники. Но сейчас такого нет, профессия не пользуется популярностью", – заметил экономист.

По словам профессора, уже много лет ученики не относятся к учителям с уважением, учителя не чувствуют себя в безопасности.