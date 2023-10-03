Профессор университета: профессия учитель непривлекательна, лучшие ученики ее не выбирают

По его словам, зарплаты педагогам повышают и надо продолжать их увеличивать, однако, кроме прочего, профессия учителя непривлекательна из-за небезопасности и недостаточного уважения.
"Проблемы в сфере образования застаревшие, они только усугубляются. И их точно не решит нынешнее правительство перед приближением выборов. Приближается год выборов, а этот год - неблагоприятное время для кардинальных решений. А в сфере образования нужны кардинальные решения – профессия учитель непривлекательная, непрестижная", – сказал в понедельник Žinių radijаs Рудзкис.
"Для общества важно, чтобы на учителя учились если не самые лучшие, то, по крайней мере, хорошие, харизматичные выпускники. Но сейчас такого нет, профессия не пользуется популярностью", – заметил экономист.
По словам профессора, уже много лет ученики не относятся к учителям с уважением, учителя не чувствуют себя в безопасности.
"Создана такая ситуация, что максимально защищают права учеников, их берегут от жестких слов, действий. Но нет механизма защиты учителя от агрессии, неуважения, оскорблений", – сказал Рудзкис.
"Когда складывается атмосфера неуважения к учителю, почему хороший ученик, который может работать в научной сфере или в какой-то престижной компании, должен идти в учителя и мучиться", – отметил он.
Рудзкис считает, что можно было бы провести "хороший опрос общественного мнения" и выяснить причины, по которым ученики не хотят работать учителями, а у авторитетных учителей выяснить, как сделать профессию более привлекательной.
Напомним, 29 сентября началась забастовка учителей, которые требуют повышения зарплат и улучшения условий работы.
По словам Рудзкиса, зарплаты учителей уже "не такие маленькие" и их надо продолжать повышать. Он предлагает выполнить требования учителей.
"Я рекомендую правительству реагировать на забастовку и повышать зарплаты", – сказал он.
"Если бы зарплата росла быстрее средней, то по крайней мере со стороны зарплаты профессия стала бы престижной", – заметил профессор.