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В понедельник больше 1000 работников каунасского университета им. Витаутаса великого были привиты вакциной от коронавируса AstraZeneca. Профессор Миндаугас Юркинас в фейсбуке рассказал о состоянии после вакцинации.
Профессор университета после вакцинации AstraZenecа: состояние не самое лучшее
© Imago / Scanpix

"После вчерашней прививки вакциной AstraZeneca: утром начался озноб. Поднялась температура, чувствовал, что стал горячим (не мерил температуру). Утром чувствовал себя неважно, как после ночи с высокой температурой (или после вечеринки). Аппетита нет. Сил также. У коллег, по рассказам, кордебалет начался с температуры 39 градусов еще вечером, полночи дружили с унитазом. Поэтому мне, видимо и жаловаться не на что...", – писал Юркинас.

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Поскольку правительство включило в список приоритетных лиц преподавателей, у ни появилась возможность привиться от COVID–19.

По словам представителя университета Мартинаса Гедвилы, процесс вакцинации проходит без перебоя.

"Хотим похвалить работников муниципалитета за оперативность и внимание. Я бы сказал, что нас символически прививают оксфордской вакциной AstraZeneca, - это показывает общность университетов и доверие к науке", – сказал ректор университета Юозас Аугутис.

Представитель Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас сказал, что на прошлой неделе в Каунасе привили большую часть 12-классников и учителей старших классов, которые согласились прививаться вакциной AstraZeneca. Сейчас настала очередь академической общины.

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