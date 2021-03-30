Профессор университета после вакцинации AstraZenecа: состояние не самое лучшее

"После вчерашней прививки вакциной AstraZeneca: утром начался озноб. Поднялась температура, чувствовал, что стал горячим (не мерил температуру). Утром чувствовал себя неважно, как после ночи с высокой температурой (или после вечеринки). Аппетита нет. Сил также. У коллег, по рассказам, кордебалет начался с температуры 39 градусов еще вечером, полночи дружили с унитазом. Поэтому мне, видимо и жаловаться не на что...", – писал Юркинас.
Поскольку правительство включило в список приоритетных лиц преподавателей, у ни появилась возможность привиться от COVID–19.
По словам представителя университета Мартинаса Гедвилы, процесс вакцинации проходит без перебоя.
"Хотим похвалить работников муниципалитета за оперативность и внимание. Я бы сказал, что нас символически прививают оксфордской вакциной AstraZeneca, - это показывает общность университетов и доверие к науке", – сказал ректор университета Юозас Аугутис.
Представитель Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас сказал, что на прошлой неделе в Каунасе привили большую часть 12-классников и учителей старших классов, которые согласились прививаться вакциной AstraZeneca. Сейчас настала очередь академической общины.
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