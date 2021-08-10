Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас сказал, что у людей есть право на высказывание своего мнения.

"Я положительно оцениваю митинг и выражение своего мнения. Мы живем в демократическом государстве, то же самое происходит и в других странах, у людей есть право на выражение своего мнения", – сказал депутат, заметив, что некоторые политики пользуются людьми.

"Но аргументов звучит немало. У многих есть психологическая установка, страхи. Я хочу обратить внимание на то, что это серьезный аргумент. Психологическую установку сложно развеять, но мы должны это сделать. А что касается правил, которые планируют ввести, мы слушаем, слышим, услышали", – заметил Матулас, сказав, что альтернативы нет.

"Но цифры говорят за себя – больше 90% пациентов в больнице непривиты. 92% скончавшихся от коронавируса в Литве - непривитые", – продолжил он.

"Мы понимаем, что не сможем добиться 100% вакцинации", – заметил политик.

Недовольство вызвали не только запланированные ограничения, но и предложение не платить больничный непривитым людям, если они заболеют коронавирусом.

Матулас согласился, что некоторые ограничения были избыточными, поэтому это учли и внесли поправки.

"Они были избыточными. Я рад, что уже сейчас говорят о том, что услышали требования. (…) Люди сами видят, насколько эта болезнь опасна. И я прошу, рекомендую – никакой документ нас не спасет, только вы сами сможете защитить себя", – сказал Матулас.

"Если мы перегибаем палку, пикетируйте, говорите, мы будем править. Но будьте здоровы", – продолжил он, заметив, что обязательной вакцинации нет и не будет.

Политолог университета им. М.Рёмериса Витаутас Думбляускас оценил протест, как сборище людей враждебных науке.

"Я думаю, это еще одно доказательство того, что среди людей, не только в этом веке, но и в прошлом, были те, кто с недоверием относятся к науке. (…) Это видно не только в Литве. И в других странах есть люди, которые скептически относятся к вакцинации, у них есть право быть услышанными. Но не надо забывать о привитых, которые хотят быть здоровы. Общество раскололось, есть, что есть. Надо как-то сочетать обе половины, чтобы не было враждебности", – сказал политолог, который не считает риторику власти слишком жесткой.

"Я думаю, власти ведут себя сдержанно. Не надо забывать, что у них есть не только эта головное боль. (…) Я не завидую ни одному министру. Мы должны понять и представителей власти. Неужели им приятно слышать, как их ругают. Они же не враги нам, это люди, которых мы выбрали. Я не думаю, что они что-то перегибают", – сказал Думбляускас.

Философ Нида Василяускайте во вторник выступала перед собравшимися со сцены. Она сказала, что протест проходит главным образом против "паспорта возможностей".

"В основном из-за "паспорта возможностей" и за отставку правительства", – сказала философ, заявив, что вакцинация не защищает от распространения болезни.

Профессор Центра медицинских наук ВУ Аурелия Жвирблене напомнила, какой ситуация в больницах была зимой.

"Никто инфекцию искусственно не делает какой-то особой. Такова реальность. Такой плохой ситуации в больницах у нас никогда до этого не было", – подчеркнула она, заметив, что непривитые на работе представляют угрозу для своих коллег.

Жвирблене считает, что привитые не должны сталкиваться с ограничениями.

"Тогда мы все страдали, все. Так было потому, что не было выбора, не было возможности привиться. Все были закрыты. Были закрыты торговые центры, бизнес. Сейчас появилась возможность, привитые защищают себя и других людей, почему они должны оказаться в замкнутом круге. Это ясный аргумент – кто привился, не должен столкнуться с жесткими ограничениями", - сказала профессор, заметив, что привитые не так долго являются носителями вируса и далеко не все его переносят.