Профессор: у правительства Литвы нет иного выбора - только ужесточение карантина

"У правительства нет средств для контроля за очагами. В Литве нет такого механизма. У правительства нет иного выхода, только ужесточение мер", – сказал LRT в среду медик.

По его словам, распространение южноафриканского штамма еще больше осложняет ситуацию.

Этой мутацией могут заразиться и переболевшие и привитые жители. Во вторник в Литве сообщили о двух случаях южноафриканского штамма. Однако у эпидемиологов нет данных о возможных очагах и путях распространения.

"У нас есть данные, что это не все известные случаи. Диагностированные случаи не связаны с прямым ввозом штамма в страну, значит, мутация уже распространяется в обществе, это значительно осложняет ситуацию", – сказал Гришкявичюс.

По его словам, зарегистрированная вакцина неустойчива в отношении южноафриканского штамма, "однако есть данные, что она все же защищает от тяжелой формы болезни".

"Нельзя говорить, что вакцина не эффективна, она менее эффективна", – сказал медик.

"Очень важно применять точные проактивные средства, которые, к сожалению, сейчас в Литве плохо работают, не внедрены, это идентификация очага, тестирование, отслеживание контактов, изоляция, превентивное тестирование и поиск штаммов, вакцинация жителей", – продолжил он.

Гришкявичюс и еще несколько экспертов вышел из состава группы экспертов при правительстве 22 марта. Представитель премьер-министра указала причину – "чрезмерная занятость".

Гришкявичюс сказал, что 3 месяца назад, когда эксперты начали работать с правительством Литвы, они рекомендовали изменить деятельность НЦОЗ так, чтобы он занялся отслеживанием контактов и контролем очагов.

"Карантин введен, вакцинация началась, но последняя часть не была выполнена. И карантин подействовал, количество случаев сократилось, но у нас нет нормальной инфраструктуры НЦОЗ для отслеживания контактов и контроля над очагами. Поэтому у нас нет звена управления пандемией, возможна идея передачи этих функций полиции, поскольку НЦОЗ это не делает", – сказал профессор.

н подчеркнул что контроль возможен, поскольку распространение вируса небольшое. Идею привлечения полиции к этому делу в интервью на LRT в среду представил мэр Мариямполе Повилас Исода. По его словам, немало людей сейчас скрывает информацию, которая важна для отслеживания очагов и пресечения распространения вируса.

"Видно, что нужны другие решения и больше мощностей, поскольку имеющиеся у НЦОЗ физически не могут выполнить эти функции (...). Мне кажется, что присутствие полиции на дорогах меньше помогает охоте на вирус. Если бы полиция в каком-то объеме занялась этими расследованиями, они умеют профессионально общаться с людьми (...), думаю, эффект будет значительным", – сказал Исода.

"Я сам болел, ко мне приезжала полиция, чтобы проверить, тогда чувствуется эффект", – прибавил он.

НЦОЗ до этого публично представлял данные эпидемиологических исследований каждый день, но с 15 марта сообщил, что будет делать это раз в неделю. Однако с 15 марта НЦОЗ ни разу не представил эпидемиологические данные.