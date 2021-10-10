Профессор скептически оценивает побуждение пожилых людей к вакцинации с помощью выплат: видит другое средство

Деньги также будут выплачиваться пожилым людям в возрасте 75 лет и старше, которые в настоящее время полностью вакцинированы и будут привиты бустерной дозой вакцины к 1 апреля.

Это может сработать, но неясно, как повлияет на общество

Специалист по инфекционным заболеваниям профессор Саулюс Чаплинскас считает такое решение "довольно сдержанно". По его словам, это может иметь положительный эффект, но, вероятно, для очень небольшого количества людей. Кроме того, неясно, как это повлияет на общество в долгосрочной перспективе.

"Мы видим, что сейчас происходит в больницах, там есть молодые люди, которые тоже серьезно больны, что нагружает медицинские учреждения. Тогда вопрос в том, как это воспримут люди и какой будет долгосрочная перспектива.

И не только с точки зрения вакцин против COVID, но и с точки зрения третьей дозы, в отношении будущих программ вакцинации. В конце концов, возможно, новый вызов пандемии, если такой будет. И в целом подход к профилактическим программам, попытка предотвратить другие хронические заболевания", - сказал проф. С. Чаплинскас.

Такие денежные меры могут заставить определенные группы общества думать, что государство должно платить за заботу о своем здоровье. Так что, в следующий раз, когда человека попросят сделать прививку для общей безопасности, он будет ждать обещания, что ему за это заплатят.

"Мы продолжаем поддерживать идею о том, что не каждый должен заботиться о своем здоровье и понимать, почему это нужно делать, почему других нужно защищать. Мы не пытаемся повысить осведомленность людей и сформировать мотивацию относительно того, почему им нужно делать прививки. Мы как бы капитулируем перед настроением некоторых людей, которые решают воздерживаться от вакцинации", - сказал собеседник.

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По словам профессора, человеку очень важно понять, зачем ему нужно делать прививки, оценить риск заболевания и увидеть, что происходит с такими же больными людьми, как он сам.

"Коммуникация должна измениться. Этого можно достичь только через общение. Я очень сомневаюсь, что социальная реклама может иметь какой-либо эффект, если содержание и лицо этой рекламы для человека не являются авторитетными", - сказал проф. С. Чаплинскас.

Профессор поднял вопрос о том, существует ли в настоящее время какой-либо опрос общественного мнения, который показал бы, почему люди не вакцинируются, что это за группы, что за люди?

"Затем, в зависимости от того, кто и почему, можно будет сформировать разные целевые группы, целевые аудитории общения, а затем решить, как донести до них сообщение.

Вполне вероятно, что стимул в размере 100 евро будет иметь некоторый эффект в краткосрочной перспективе. Но в конечном итоге необходимо очень хорошо взвесить возможные последствия. Поэтому у меня есть оговорки по поводу этой идеи. Также необходимо рассмотреть долгосрочную стратегию. И какое отношение мы хотим сформировать в обществе", - сказал профессор.

Побуждение со стороны медиков профессор оценивает положительно

Вильнюсский городской совет на этой неделе одобрил выделение 60 тысяч евро на побуждение к вакцинации пожилых людей. Опрос жителей Вильнюса, проведенный по заказу самоуправления, показал, что семейный врач является для них самым надежным источником информации во время пандемии. Поэтому было решено, что врачи, работающие в самоуправлении Вильнюса, будут получать по 10 евро за каждого вакцинированного пациента в возрасте 65 лет и старше, который приписан к медицинскому учреждению.

"Я приветствую выплату врачам за вакцинированных людей. Компенсация врачу за хорошо выполненную работу, достигнутый результат, за дополнительную работу - это нормальное средство поощрения. Оно существует во всем мире, и это нужно было делать с самого начала. И с самого начала не было необходимости отстранять врачей от участия в управлении пандемией. Их нужно было вовлечь в процесс вакцинации, диагностики, просвещения.

Но для этого нужно было их мотивировать и дать им инструменты. Инструменты - это вакцина и знания. Мы прекрасно понимаем, что это новая болезнь, новые вакцины, они также новы для врачей. Иногда врачам сложно об этом говорить, поскольку для врачей и медсестер не проводилось целенаправленных учений по вопросам ковида и вакцинации. Врач может потеряться, может не иметь необходимых знаний, чтобы ответить, а если пациент увидит, что знания врача недостаточные, он будет сомневаться. Это большая проблема, созданная еще предыдущим правительством", - сказал проф. С. Чаплинскас.