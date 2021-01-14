Профессор сказал, когда сможем вздохнуть свободнее: еще придется подождать

"Я видел это по новостям, сам я любовался зимой только из окна. Конечно, это вызывает беспокойство, я еще раз хочу напомнить простой эпидемиологический цикл – это две недели после контакта.

Иными словами, заболеваемость последних дней - это то, что в Литве происходило на Рождество, а результаты минувших выходных будут через 10 дней или две недели. Неправда, что вирус боится холода.

Такие температуры вирусу не страшны, хотя на улице вероятность заражения ниже, но в выходные солнца не было, не было действия ультрафиолетовых лучей, значит, вероятность заражения была, особенно тогда, когда люди собирались в одном месте", – считает профессор.

"В понедельник всегда регистрируют меньше случаев, но на этой неделе их число меньше и во вторник-среду, однако надо оценивать не показатель за день, а данные за неделю, сравнивать с предыдущей неделей. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Будет жаль, если все усилия, неудобства карантина не принесут желаемого результата, если мы не будем соблюдать правила, тогда качество жизни будет плохим", – считает профессор.

Усонис сказал, что на этой неделе мы увидим, как карантин соблюдали на Рождество.

Профессор сказал, что о более свободной жизни можно говорить в марте.

"С начала февраля в обществе будет формироваться группа людей, получивших прививки, а с ними иммунитет. Все меры вместе взятые очень важны, это соблюдение дистанции, социальная дистанция, прививки, все это поможет формировать иммунитет в обществе, но я думаю, что серьезного улучшения до конца февраля-начала марта, разве что введут очень жесткий карантин", – считает профессор.