"Я не думаю, что надо держать (поводья) натянутыми, отчасти я согласна с мнением, что часть людей от усталости уже не соблюдает требования. Например, правило встреч членов разных семей уже изжило себя", – сказала она в передаче Delfi TV.
Профессор надеется, что такие меры, как "паспорт возможностей", который начнет действовать с понедельника, или европейский зеленый сертификат побудят людей прививаться.
"Это особенно касается молодых людей, это мобильная группа общества, люди понимают, что в ближайшие месяцы возможности путешествия будут зависеть от наличия такого документа. Я согласен, что, возможно, это кратковременное средство, будем надеяться, что пандемия пойдет на спад из-за вакцинации, кроме того, близится лето. Может "паспорт возможностей" будут использовать всего несколько месяцев", – сказала Жвирблене.
Карантинных ограничений в Литве станет меньше с понедельника. Правда, часть услуг смогут получить лишь владельцы "паспорта возможностей": с ним можно попасть в помещение кафе и ресторанов, а спортклубам или бассейнам придется выбирать, впускать ли клиентов без паспорта.
Предприниматель Саулюс Гальдикас сказал, что несмотря на возможный хаос в ближайшие дни, бизнес получит от "паспорта возможностей" большую пользу.
"Это хорошее решение не только для баров и ресторанов, но и для мероприятий, гостиниц. Сегодня кафе не принимают внутри посетителей уже 7 месяцев", – сказал он.
"Конечно, сначала будет легкий хаос, неразбериха, какие бывают в первые дни. Насколько я понял, все будет просто и ясно. Мы не планируем ставить охрану, поскольку внутри сделать заказ можно и сейчас, только что обслуживать людей в помещении не можем", – сказал он.
С понедельника у клиентов, по словам Гальдикаса, будут спрашивать, где они хотят сесть - внутри кафе или на улице. Если внутри - опросят предъявить "паспорт возможностей".
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