"Сейчас складывается такое впечатление, что давайте немного потерпим и будем жить, как прежде. Это очень неправильная мысль, внедренная советниками или теми, кто принимает решение", – сказал он в передаче "День на Delfi".

Если такая позиция не изменится, то, по словам Чаплинскаса, после снятия ограничений примерно в мае начнется рост новых случаев.

По его словам, рост числа заболеваний будет неизбежным, если все будут регулировать с помощью запретов и карантина, без пояснений, какое поведение безопасно.

"ВОЗ предупреждает, что люди устали от пандемии. Постоянный страх и одни запреты. Если не объясняют причину, люди перестают беречь себя", – сказал профессор.

По его словам, надо понимать, что с этим вирусом мы еще будем жить один-два года.

"Задача есть, надо сделать так, чтобы новых случаев было как можно меньше. Во-первых, надо постараться защитить тех, для кого этот вирус опаснее всего, не закрывать всю страну и экономику, социальную жизнь, а стараться беречь своих близких, коллег, посетителей магазинов, клиентов салонов красоты, культурных мероприятий", – сказал Чаплинскас.

Он сказал, что не видел рекомендаций специалистов ограничить площадь торговых помещений до 300 кв. м.

"Вероятность заражения в закрытых помещениях зависит от того, сколько времени человек там проводит, надевает ли маску, и от качества воздуха там. Если воздушные потоки быстро сменяются, поступает свежий воздух, то вероятность заражения значительно снижается. Вероятность заражения ниже при высоких температурах и влажности", – сказал профессор.