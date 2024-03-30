Профессор рассказал, сколько яиц можно съесть на Пасху и как долго можно держать вареные яйца на столе

 
Титас Атрашкявичюс
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Сколько яиц можно съесть за день, за неделю? Как правильно их приготовить – каким должен быть желток, а каким белок? Как хранить пасхальные яйца, чтобы они были безопасны? Что делать, чтобы не переесть в праздники? На эти вопросы порталу Delfi ответил профессор Медицинского факультета ВУ Римантас Стукас.

Профессор Стукас сказал, что в наше время яйца реабилитированы, поэтому, если человек правильно питается, если он здоров, если у него нет болезней, вызванных неправильным питанием, то одно яйцо в день вреда не принесет.

Он прибавил, что человек, который правильно питается, может съесть до 9 яиц в неделю: "Иногда мужчина, съев одно яйцо, не насыщается. Поэтому за раз можно съесть 2-3 яйца. Но больше 9 в неделю есть не стоит".

А вот людям, у которых повышен уровень холестерина, есть избыточный вес, у которых есть болезни, вызванные неправильным питанием, яйца надо есть реже.

Стукас напомнил и рекомендацию ВОЗ, самая полезная часть яйца - это белок. "В яйце содержатся все необходимые для нас вещества", - сказал профессор.

По словам профессора, яйцо надо варить так, чтобы белок полностью сварился, а желток оставался жидким.

Конечно, есть блюда, в которых используют сваренные вкрутую яйца. BНо в таком случае важно не переварить яйца. Если варить яйцо 15 минут и больше, его питательная ценность снизится.

Крашенные яйца нельзя весь день держать на столе. Профессор сказал, что при комнатной температуре на столе яйца нельзя держать больше 2-3 часов, потом их надо убрать в холодильник.

Если яйца лопнули, то в холодильнике их можно держать не дольше 2-3 дней.

Профессор сказал, что нехорошо часто менять температуру хранения яиц - то доставать из холодильника, то ставить их обратно: "Кладите на стол столько яиц, сколько планируете съесть за раз, остальные не доставайте из холодильника".

Чтобы не переедать, профессор рекомендует соблюдать умеренность.

"Яйца часто едят с майонезом, их добавляют в домашний салат, в котором также есть майонез. Яйца едят с селедкой, а она жирная. Поэтому важна умеренность, надо наслаждаться едой. Если в желудок одновременно попадет много житной пищи, к чему организм непривычен, ферменты могут с этим не справиться, могут развиться проблемы со здоровьем. Поэтому важно есть умеренно. Каждый день надо соблюдать принцип здорового питания", - сказал Стукас.

"Врачи всегда говорят, что есть надо понемногу. Лучше всего класть на тарелку понемногу разных блюд, не забывать, что праздник - это не только еда за столом, надо двигаться, – напомнил профессор: – И еще важно – не забывайте пить чистую качественную воду. Жители Литвы пьют слишком мало воды, а она нужна для разжижения содержимого желудка, облегчения пищеварения".

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