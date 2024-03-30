Профессор рассказал, сколько яиц можно съесть на Пасху и как долго можно держать вареные яйца на столе

Профессор Стукас сказал, что в наше время яйца реабилитированы, поэтому, если человек правильно питается, если он здоров, если у него нет болезней, вызванных неправильным питанием, то одно яйцо в день вреда не принесет.

Он прибавил, что человек, который правильно питается, может съесть до 9 яиц в неделю: "Иногда мужчина, съев одно яйцо, не насыщается. Поэтому за раз можно съесть 2-3 яйца. Но больше 9 в неделю есть не стоит".

А вот людям, у которых повышен уровень холестерина, есть избыточный вес, у которых есть болезни, вызванные неправильным питанием, яйца надо есть реже.

Стукас напомнил и рекомендацию ВОЗ, самая полезная часть яйца - это белок. "В яйце содержатся все необходимые для нас вещества", - сказал профессор.

По словам профессора, яйцо надо варить так, чтобы белок полностью сварился, а желток оставался жидким.