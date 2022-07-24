Профессор рассказал, кто подвержен большему риску заражения COVID-19 этой осенью

В то же время профессор В. Касюлявичюс упомянул последнее, еще не рецензированное исследование, показывающее, кто больше подвержен риску повторного заражения болезнью COVID-19 этой осенью.

В Восточной Европе волны длятся дольше

Профессор В. Касюлявичюс заметил, что волны COVID-19 обычно идут с запада на восток: "Как и в прошлом году, когда все началось в Великобритании, Португалии. В этом году Португалия первой очень отчетливо почувствовала рост. Затем эта волна пошла на Запад. Она осталась в Западной Европе, а затем начала распространяться в Восточной Европе.

Страны Балтии чувствительны. Они достаточно быстро отреагировали. Будет рост, и он уже продолжается".

Тем не менее он предположил, что этой осенью волна заражения COVID-19 будет мягче.

"В прошлом году это была дельта, теперь это вызвано штаммом омикрона, скорее всего, ВА.5. Однако это все же более мягкий штамм. Многие люди заболевают легко, их даже не тестируют. Многие случаи не учитываются, потому что сейчас мало кто делает ПЦР-тест, который вполне надежен, а экспресс-тесты на антигены не выявляют, может быть, половину случаев, а может быть и больше", - считает профессор.

Однако, несмотря на рост числа заражений, В. Касюлявичюс считает, что повода для беспокойства нет, так как больницы пока не очень заполнены, в реанимации занимаются другими больными, операции тоже проводятся – предоставление услуг не остановлено.

"Но это число будет постепенно увеличиваться и в больницах. Без сомнения, это займет несколько месяцев. Обычно длительность волны составляет до 120 дней, если только новая мутация не появляется снова и не ударит позже, потому что есть другие мутации. Но эта волна находится на пути к пику.

В Западной Европе волна очень резко поднялась во Франции. Ежедневно регистрируется более 2000 случаев на миллион - это довольно значительная цифра. Но из того, что я наблюдаю, они вроде как на пути к пику и думаю, что скачка больше не будет, они должны прийти к стабильности.

Волны коронавируса у нас немного длиннее: они дольше идут в гору, чем в Западной Европе, и дольше длятся, потом дольше сходят на нет. Это определяется определенными типами поведения человека и так далее", - пояснил В. Касюлявичюс.

Кто подвержен риску повторного заражения?

Когда начинается новая волна заражения COVID-19, многие люди заражаются повторно. Профессор В. Касюлявичюс не сомневается, что и в это время будет много повторных заражений. Правда некоторые будут более восприимчивы к вирусу этой осенью, чем другие.

"Новое исследование из Катара, хотя еще не рецензированное, показывает, что те люди, которые болели предыдущими штаммами до появления омикрон этой зимой, имеют лишь 15% иммунитета - это довольно низкий показатель. Они могут снова заболеть, и эти повторные заражения обязательно произойдут.

Те, кто переболел омикроном этой зимой и весной, в целом неплохо противостоят инфекции. Считается, что даже с этими новыми подвидами заболеет только около 20 процентов.

Фактически, в течение определенного периода времени иммунитет держится, и появляются новые формы. Мы все больше и больше знакомимся с этой болезнью и адаптируемся к ней, но на это нужно время", — предупредил профессор В. Касюлявичюс.