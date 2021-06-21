"В условиях пандемии мы живем 1,5 года, поэтому многому научились. Мы видим, что первая волна прошла достаточно успешно, вторая потребовала немало усилий, по основным показателям мы являемся среди стран, отвечающих средним показателям.
Я думаю один урок выучен - Литва часть глобального мира, мы пользуемся удовольствиями глобальности, можем путешествовать, учиться в других странах, покупать разные товары, где хотим, но все это сопряжено с рисками", – заметил профессор.
"Еще один момент – нам нужно опираться на научные данные и исследования, хотя пока не на все вопросы известны ответы", – сказал Станкунас.
Что касается нового штамма в Литве, профессор сказал, profesorius что важно прививаться, тогда этот штамм не будет представлять опасности.
"Не надо строить апокалиптические сценарии, пока у нас зафиксировали несколько случаев. Масштабы распространения будут зависеть от нас", – сказал специалист.
"Я думаю, некоторые меры контроля сохранятся и после карантина, например, на различных закрытых мероприятиях могут остаться маски и после окончания карантина. Если мы вернемся в зеленую зону, может быть, от этого требования откажемся", – отметил он.
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