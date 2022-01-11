Советник президента Ирена Сегаловичене сказала, что, по мнению экспертов, наилучший способ приостановить быстрое распространение "омикрона" - вакцинация.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Юозас Аугутис заметил, что показатели новых случаев очень высокие, их нельзя и сравнивать с показателями "альфы" и "дельты", несмотря на то, что они еще не достигли пика.

По словам профессора, в Европе "омикрон" идет из южных стран – там этот штамм уже доминирует.

"Волна уже захватила и Центральную Европу, немного зацепила и север, в Финляндии наблюдается рост. То же самое и в Литве. Я пересчитал все параметры пандемии в южных странах с учетом масштабов Литвы. Они показывают, что суточный показатель новых случаев очень высокий, по сравнению с показателями при "альфе" и "дельте", – заметил Аугутис.

По прогнозам профессора, в Литве может фиксироваться от 5000 до 9000 новых случаев заболевания в сутки. Он заметил, что в больницы будет поступать в среднем по 600 человек в сутки.

Аугутис считает, что не следует особенно радоваться низким показателям смертности от "омикрона", поскольку в Литве, в отличие от других стран, невысок процент вакцинации среди пожилых людей.

По вакцинации среди пожилых людей Литве близка Греция. "Там данные не слишком оптимистичные. Если брать данные Греции, то в больницы будет попадать около 2000 человек в сутки, а умирать 15-17", – сказал профессор.

Правда, несмотря на распространение "омикрона", количество больных в больницах Литвы и количество скончавшихся не растет.

Аугутис отметил еще одну особенность "омикрона": эта волна быстро достигает максимума – в течение 2-3 недель. Поэтому в Литве это должно произойти в конце января-начале февраля. Вся волна прокатится в течение 8-10 недель.