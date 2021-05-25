Профессор расшифровал послание Протасевича: если это так, то ситуация очень плохая

Мажейкис поделился своими замечаниями на фейсбуке. о его словам, очень важно показывать всю фотографию, а не ее часть.

"Вероятно, перед тем как он зачитал признание его сильно избивали и пытали электричеством. Синяки на лбу припудрены, возможно, сломан нос, может быть, и челюсть. Обычно требуют натянуть рукава на кисти рук, чтобы не было видно следов пыток электричеством. Рядом пачка сигарет и спички: по словам отца и близких - не его, он такие сигареты не курил", – заметил профессор.

По его словам, со времен Гулага действует правило: если очень-очень плохо – фотографируйся с пачкой сигарет, если есть такая возможность – с чужой.

"А если совсем крышка – с двумя пачками. Кое-что из этого я пережил и видел в 1983 году на Северном флоте, в СССР, поэтому могу судить не только по суждениям других. Выдержать такие пытки, особенно вначале, очень сложно. Позже узник привыкает, организм адаптируется. Поэтому пытаются путем психологического и физического насилия воздействовать первые 48-64 часов, не дают спать", – сказал академик.

Он заметил, что участники протестов к таким пыткам не готовятся, ведут себя наивно, они мирно настроены, в этом и беда.

"Садистов останавливает только такая же агрессия и репрессии. Но что может сделать журналист, блогер в одиночку? Конечно, хорошо, что признался. Может, останется в живых, но его еще будут истязать, даже после признания, в воспитательных целях и для самоудовлетворения. Белорусским оппозиционерам надо применять иную тактику, тактику жесткого ответа. Ничего не поделаешь, я еще не видел, чтобы садиста можно было увещевать словами. А в Литве еще много наивных людей, которые считают, что не должны пострадать рядовые жители Литвы", - сказал Мажейкис.

По его словам, речь идет о непрогнозируемом, фашиствующем, живущим в мире галлюцинаций соседе, который ежедневно наращивает обороты репрессий.

"Вряд ли в соседней стране возможна мирная революция, возможно, только с оружием в руках, заодно с военными. Тихановская верит, что победу одержит всеобщая забастовка. Гражданам Литвы надо быстро убираться с территории Беларуси, пока их не взяли в заложники. Чем скорее устранят весь режим со всеми сыновьями и их кланами устранят, тем скорее восстановится и экономика Литвы и поездки. Придется потерпеть", - сказал ученый.

Профессор сказал Delfi, что сами спецслужбы уже со сталинских времен фотографируют своих заключенных якобы в состоянии благополучия и спокойствия.

"Обычно им дают пачки сигарет. Заключенные заметили, что их фотографируют с сигаретами. Тогда и стали трактовать эту картину с точностью до наоборот - раз на фото пачка сигарет, как бы все в порядке, на самом деле все очень плохо", - сказал Мажейкис.

Что касается фотографии Протасевича, то, по словам профессора, он читал интервью с отцом задержанного, который сказал, что его сын не курит.

"Сигареты должны показать, что все в порядке", – заметил собеседник.

На вопрос о важности первых часов допроса протестующих он ответил, что об этом писал Александр Солженицын.

"Самые важные первые 24-64 часа, ведь в это время человек не готов к такому массированному насилию. Он надеется на юридическую помощь, думает, что можно договориться, думает, что в мире есть справедливость, что следователи - люди и могут войти в положение. Могут быть и другие иллюзии", - сказал Мажейкис.

Поэтому неадекватность установок заключенного делает позицию следователя сильнее, позволяет сломить человека.

"Потом это превосходство исчезает (…), у человека меняется болевой барьер, психологический настрой. Он становится менее чувствительным к боли, поэтому тут потребуются изощренные пытки, простые побои не работают. Обычно те, кто сначала выдерживают, бывают менее податливы в будущем", - заметил профессор.

На вопрос, есть ли надежда спасти журналиста, он дал положительный ответ.

"Лукашенко уже почти 30 лет своего правления занимается "торговлей" политзаключенными. Он с удовольствием меняет заключенных на нужных ему людей или на скидки. Это как сомалийские пираты, только на политическом уровне. Спасти его можно только одним способом – или что-то предложить России, и она надавит и заставит отпустить Протасевича, или что-то предложить Лукашенко. Мои слова банальны, ничем особенно не обоснованы, но билетом к свободе Протасевича может стать освобождение задержанных шпионов Лукашенко", – отметил Мажейкис.