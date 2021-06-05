"Зачем держать вакцину, если она уже доступна? Вообще любая услуга в системе здравоохранения должна быть доступной. Если сначала вакцины не хватало, то сейчас такой проблемы нет, сейчас важно искусственно не снижать ее доступность с помощью регистрации, очередей, недостаточной вакцинации", – сказал Чаплинскас.

Специалист не исключил, что со временем вакцинации может мешать отношение людей к вакцине.

"Если уже достигнут такого уровня, что все, кто не сомневался, привились, то останутся те, кто сомневается, они не будут прививаться", – сказал Чаплинскас. Он надеется, что проблема с системой регистрации ненадолго отпугнет желающих привиться.

"Те, кто понимает, зачем это нужно, воспользуются услугой, как только смогут", – сказал профессор. Собеседник заметил, что давно известно "система esveikata - проблемная, быстро ее исправить не удастся".

"Специалисты в сфере ИТ пожимают плечами и смеются над этим", – заметил Чаплинскас.

Он убежден, что справиться с пандемией только путем приобретения коллективного иммунитета, нельзя.

"Коллективный иммунитет - часть стратегии сдерживания. Надо думать, как остановить вирус, поскольку добиться коллективного иммунитета осенью и ближайшей зимой не удастся", – сказал Чаплинскас.

По его словам, даже если удастся привить 70% взрослого населения в Литве, то не везде в других местах (в Европе, в мире) этого добьются.

"Значит коллективного иммунитета еще точно не будет", – заметил профессор.

"Сейчас важна скорость вакцинации, но важна и диагностика – ее доступность, скорость и другие средства, чтобы мы могли беречь друг друга", – отмечает Чаплинскас.