"Зачем держать вакцину, если она уже доступна? Вообще любая услуга в системе здравоохранения должна быть доступной. Если сначала вакцины не хватало, то сейчас такой проблемы нет, сейчас важно искусственно не снижать ее доступность с помощью регистрации, очередей, недостаточной вакцинации", – сказал Чаплинскас.
Специалист не исключил, что со временем вакцинации может мешать отношение людей к вакцине.
"Если уже достигнут такого уровня, что все, кто не сомневался, привились, то останутся те, кто сомневается, они не будут прививаться", – сказал Чаплинскас. Он надеется, что проблема с системой регистрации ненадолго отпугнет желающих привиться.
"Те, кто понимает, зачем это нужно, воспользуются услугой, как только смогут", – сказал профессор. Собеседник заметил, что давно известно "система esveikata - проблемная, быстро ее исправить не удастся".
"Специалисты в сфере ИТ пожимают плечами и смеются над этим", – заметил Чаплинскас.
Он убежден, что справиться с пандемией только путем приобретения коллективного иммунитета, нельзя.
"Коллективный иммунитет - часть стратегии сдерживания. Надо думать, как остановить вирус, поскольку добиться коллективного иммунитета осенью и ближайшей зимой не удастся", – сказал Чаплинскас.
По его словам, даже если удастся привить 70% взрослого населения в Литве, то не везде в других местах (в Европе, в мире) этого добьются.
"Значит коллективного иммунитета еще точно не будет", – заметил профессор.
"Сейчас важна скорость вакцинации, но важна и диагностика – ее доступность, скорость и другие средства, чтобы мы могли беречь друг друга", – отмечает Чаплинскас.
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