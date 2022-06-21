Профессор предупреждает: происходящее с Калининградом близко к формальному поводу для начала войны

"Что касается частичной блокады калининградской области и возможного ответа России. То, что сейчас происходит, близко casus belli – формальному поводу для начала войны", – писал он 20 июня, заметив, что ответ России может быть рациональным или иррациональным.

"Рациональный: Россия может оказать максимальное экономическое, юридическое давление на Литву, начать экономическую, энергетическую по мере возможностей блокаду, угрожать войной, но не начать ее, а пуститься в спешные переговоры. В таком случае решение будет простым: вы прекращаете блокаду Одессы, мы – Калининграда. Урегулировать вопрос можно в течение недели", – пишет профессор.

Иррациональный ответ, по его словам, вероятнее – отзыв признания независимости Литвы, договоров о Клайпеде и Вильнюсе.

"Российская Дума эти предложения уже зарегистрировала. Россия - скорее, иррациональная страна, чем рациональная и реакция России на Украину в 2004-2022 г, и начатая война это доказывают", – подчеркнул профессор.

По словам Мажейкиса, отзыв независимости Литвы означает, что могут отозвать действие всех соглашений: о границах, обмене информацией, договоры России и ЕС о Литве. А если попытаются "вернуть" Клайпеду, начнется война.

"Тогда зачем захватывать Клайпеду и превращать ее в Мариуполь Nr. 2, если можно захватить всю Литву? Могут заявить, что Россия заберет Сувалкский коридор. Это была бы война с вовлечением Беларуси. Во всех случаях, если Россия будет действовать иррационально, вскоре начнется вона между НАТО и Россией. Будут пытаться подзадорить пятую колонну, любые беспорядки, начнут информационную атаку, кибератаки, проведут военные "учения" в Беларуси и Калининградской области, осуществят массу провокаций, Россия будет агитировать своих слуг-"граждан" денацифицировать Литву и так отвлекать внимание россиян от неудач в Украине. А что мы? Может, если начнется война, сразу же с Польшей, займем Калининградскую область или пригрозим, что это сделаем? В любом случае надо оказывать давление на НАТО и ЕС, чтобы нас защищали. Литва не должна быть одна, только в составе союзов", – писал ученый.

Россия в понедельник потребовала, чтобы Литва отменила запрет на провоз в Калининградскую область некоторых грузов. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это беспрецедентным "нарушением всего".

Запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией Россией и Калининградской областью РФ через Литву - это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

В понедельник Министерство иностранных дел (МИД) Литвы направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, разъясняющую применение мер Европейского союза (ЕС) в отношении продукции из стали и черных металлов, следующей транзитом между Калининградской областью и остальной частью России.