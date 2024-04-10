Профессор предупреждает о пандемии: это страшнее коронавируса

На конференции, организованной Минздравом, во вторник представили информацию о здоровье детей в Литве. По новейшим данным, около 65% учеников в Литве - дети с нормальным весом, 13% с избыточным, 6% с ожирением, а 16% с недостаточным.
Чаще всего во время осмотра у детей диагностируют – близорукость (14%) и астигматизм. 5% детей страдают аллергической астмой, 4% с расстройствами речи.
Специалисты отметили, что в последние годы в Литве стало больше детей с недостаточным весом. Особенно это характерно для девочек 13–15 лет. Предполагается, что это результат влияния социальных сетей. Специалисты отмечают плохое состояние зубов у детей.
Профессор Урбонас сказал, что в целом здоровье у детей оценивается как неплохое, однако некоторые показатели вызывают беспокойство.
"Одна из проблем - аутизм – пандемия этого заболевания страшнее ковида. В США 1 из 60 детей болеет аутизмом, растет число случаев аутизма и в Литве, но никто точно не знает, почему.
Использование экранов - это развлечение, которое появилось недавно, поэтому никто не знает, какие последствия это несет с течением времени. Однако новые исследования показали, что если ребенок до года часто смотрит на экран - в планшет, телефон, компьютер, телевизор, то растет вероятность заболевания аутизмом к 3 годам.
Рекомендуется не давать гаджеты детям до 2 лет, в возрасте 2–5 лет дети не должны находиться у экранов больше часа в день, дети постарше – около 2 ч. Но я считаю, что и два часа для детей слишком много, особенно если ребенок интенсивно учится. Многие говорят - я устал, поэтому пойду отдохну, играя в компьютер. Аналогия может быть такая - я весь день копал яму, а в конце, когда руки почти не поднимаются иду поднимать штангу.
Во время игры мозг работает, но сейчас использование мониторов - это проблема", – сказал Урбонас.
По его словам, большая проблема - ожирение. Дети страдают от избыточного веса, если едят много сладкого, булочек, печенья, пицц и т.д.
Кроме того, существует в Литве проблема низкой вакцинации детей, особенно от кори, краснухи, коклюша.
"Я 20 лет не видел этих болезней, а сейчас вижу, видел и случаи смерти. Родители ставят свою подпись, отказываясь от прививок от менингококковой инфекции, а через несколько месяцев ребенок умирает от нее", – сказал Урбонас.
В целом, по словам профессора, здоровье у детей в Литве неплохое, но некоторым не хватает физической активности.