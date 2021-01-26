Станкунас в фейсбуке сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается.

"Поэтому во весь голос стали заявлять о послаблениях. Чаще всего говорят о школах", – писал профессор.

По его словам, немало научных исследований показывают, что открытие школ большого влияния на распространение вируса не оказывает. Однако наши власти не спешат открывать школы. Почему? Во-первых, Станкунас предложил взглянуть на ситуацию в странах, где проводились исследования - это Швеция (исследование проведено с 1 марта по 30 июня, когда количество больных составляло 108 / 100 0000), Израиль (март-июль, 201 / 100 000). Для сравнения, в Литве сейчас показатель заболеваемости составляет 478, а недавно был 1094.

Однако на прошлой неделе ВОЗ заявила, что открытие школ при небольшом распространении вируса в стране большой роли в деле распространения болезни не играет.

"Но при широком распространении, они могут быть серьезным фактором распространения. (…) далее, в том же документе, ВОЗ пишет, что закрытие школ - это крайняя мера.

В Литве начальная школа работала до "последней минуты", когда школы закрыли количество новых случаев достигло 3000 в день. Их закрыли, поскольку, по имеющимся данным, это благоприятная среда для распространения болезни. Кажется, в нашей ситуации это решение было спасительным", – сказал профессор.

"Возникает вопрос, когда ученики должны вернуться в школу. Наверное, в первую очередь это должно коснуться учеников начальной школы и выпускных классов. Но я думаю, это надо делать, когда там в безопасности будут и дети и учителя, и члены их семей", – продолжил Станкунас.

"Я предлагаю, не открывать школы, пока показатель уровня заболевания не снизится до 200 и менее в сутки. В противном случае мы рискуем нашими детьми, учителями и членами их семей", – заметил он.