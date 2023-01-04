Профессор: появится не только новая мутация COVID-19, но и новый вирус

В Китае в течение длительного времени COVID-19 не было, но после того как китайцам снова разрешили путешествовать, болезнь вернулась. Один из врачей шанхайской больницы сказал, что в городе ковидом может болеть 70% населения.
В ответ на такую информацию страны Европы решили тестировать приезжих из Китая. Литва пока ждет общего решения для ЕС.
Профессор Чаплинскас сказал Delfi, что спастись от COVID-19 или другого вируса, который передается воздушно-капельным путем, можно, если не дышать. "Но это невозможно", – сказал он.
Другие меры - ограничение контактов и укрепление организма - только снижают риск заболевания.
"Мы должны научиться жить с этим вирусом", – подчеркнул профессор.
Он сказал, что проверка туристов, хотя и стоит немалых денег, но позволяет контролировать распространение болезни.
Может ли быть так, что ковидом больны 70% жителей одного большого города? Чаплинскас этого не исключает.
"Они дышали? Дышали. Там высокая плотность населения, почему бы и нет, это возможно. И прежде говорили, что мы общаемся, тотального локдауна нет, поэтому риск заражения высок. У Европы и Америки есть плюс: мы раньше начали процесс иммунизации, у нас немного жителей, которые не были привиты и не болели. В Китае сейчас наоборот. Поэтому, когда общество освободили от ограничений, непривитые люди заразились. Но это не значит, что любой из нас, уже переболевший, привитый или и то и другое, не заболеет при контакте с вирусом", – предупредил Чаплинскас.
Сейчас, по его словам, вирус опаснее для тех, у кого нет никакого иммунитета, или у кого иммунитет ослабел.
"Инфекция опасна для людей со слабым иммунитетом <...> – для пенсионеров и для тех, у кого есть хронические заболевания. Кстати, надо обратить внимание на то, что все вирусные болезни, не только COVID-19 и грипп, активизируют не только иммунную систему, но и хронические заболевания", – сказал профессор.
"С самого начала все специалисты говорили, что полный локдаун эффективен 3-4 месяца, потом он приносит больше вреда, чем пользы", – сказла Чаплинскас.
По его словам, можно быть уверенными - появятся новые мутации COVID-19.
"Вопрос лишь в том, насколько широкое распространение они получат", – заметил вирусолог.
По его словам, может появиться и новый вирус.
"В этом нет никаких сомнений, повторюсь, вопрос лишь в том, когда, какой и какие проблемы он принесет. Из-за таяния ледников появляются те вирусы, о которых человечество уже успело забыть. Но если они снова начнут распространяться, неясно, чем все это обернется. Маш иммунитет к ним непривычен", – заметил Чаплинскас.
По его словам, в первую очередь иначе должны говорить об этой ситуации те, кто за это отвечает, например, информировать об исследовании сточных вод, чтобы распознать новые мутации COVID-19.
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