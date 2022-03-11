Профессор: пока цена войны для России не столь велика, чтобы она стала что-то менять

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В четверг в Турции состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины – безрезультатная. Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Рамунас Вилпишаускас считает, что несмотря на то, что обе стороны могут демонстрировать намерение вести переговоры и искать способы остановки войны, пока все же доминирует желание проверить твердость позиции другой стороны
Kremlius
Kremlius
© AFP / Scanpix

"Именно поэтому пока ни Украина, ни Россия не отказываются от своих основных требований, которые больше всего связаны с территориальной целостностью Украины", – сказал Delfi TV Вилпишаускас.

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По его словам, публичные высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова только подтверждают, то, что Россия не намерена публично признавать свои действия.

"Переговоры могут дать результаты, те, что связаны с гуманитарными коридорами, но, как показывают сообщения, даже то, о чем было достигнуто соглашение, российская сторона, кажется, не выполняла. На самом деле стоит вопрос, зачем на самом деле в таком случае вообще встречаться", – продолжил политолог.

Он считает, что позиция может изменится тогда, когда Россия почувствует убытки из-за войны.

"Я в первую очередь имею в виду воздействие санкций. Некоторые аналитики прогнозируют, что уже в следующем месяце Россия будет не в силах выполнять свои финансовые обязательства, иными словами, стране грозит банкротство. Такие перемены могут заставить [ее] искать разные способы изменить свои установки и поведение, не ударив в грязь лицом. Пока кажется, цена войны еще не столь велика, чтобы были видны намерения менять то, что делают", – сказал профессор.

"Если в Москве, в Кремле, расчет в связи с войной изменится а он, вероятно, может измениться, когда начнется воздействие ужесточающихся санкций Запада, тогда переговоры могут быть способом выдумывания формулировок для завершения войны и жестокого поведения. Это, видимо, вопрос не о том, можно ли будет начать верить в то, что говорят российские политики, а о том, не решат ли они сами менять свое поведение. Тут надо думать не о словах, а о поведении, потому что оно будет стоить слишком дорого", – заметил Вилпишаускас.

Пока он считает, нет повода для возобновления переговоров президента США или других стран Запада с Владимиром Путиным.

"Вспомните, что они до масштабной атаки против Украины проходили в интенсивном ключе, но мы увидели, что это не принесло никакого результата, наверное поэтому сейчас и остался такой основной канал для общениям между Западом и Россией – звонки президента Франции, которые пока не дали никакого результата. Мы видели, что президент Турции брал на себя инициативу, ведь именно в Турции встречались главы МИДов, но и эта встреча не дала результата.

Я не считаю, что переговоры с участием президента США или других стран Запада дадут пользу. Сейчас имеет смысл ждать, и смотреть, не станет ли руководство России под воздействием санкций останавливать свою военную агрессию. Тогда возвращение к переговорам будет иметь смысл", – сказал политолог.

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