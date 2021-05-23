На просьбу оценить эпидемиологическую ситуацию в стране С. Чаплинскас сказал, что показатели постепенно улучшаются.

"Логично, что все показатели постепенно улучшаются. С одной стороны, это связано с тем, что объем вакцинации растет, с другой - пришло теплое время года. Есть много вопросов и проблем, связанных с тем, как люди защищают себя, поскольку усталость от пандемии дает о себе знать. Достаточно большое количество людей не соблюдает карантинные требования", - сказал он.

Эпидемиолог заверил, что такой длительный и строгий карантин, который ввели в Литве, просто больше не действует.

"Я с самого начала говорил, что такое строгое полное закрытие страны, карантин дает максимальный эффект за 3-4 недели. И тогда вред, который он наносит, может намного перевесить пользу. И люди живут уже давно, не все, но большая часть из них живет не в условиях карантина, необходимо принять эту реальность", - сказал эпидемиолог С. Чаплинскас.

Оценивая карантинные послабления, принятые правительством в среду, профессор сказал, что не понимает, почему часы работы кафе-ресторанов и баров ограничены для тех, у кого есть паспорт возможностей.

"Почему все для всех одинаково? В конце концов, "паспорт возможностей" есть, такая его идея. Люди, которые приобрели иммунитет, переболели или привились, или те, кто сделал тест, - почему они должны подвергаться тем же условиям строгих ограничений, что и те люди, которые не заботятся об этом и не знают об этом. Вот тут и исчезает вся логика этого "паспорта возможностей"", - заверил эпидемиолог.

"В конце концов, его идея заключалась в том, чтобы дать людям возможность управлять своими рисками", - сказал он.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила в среду, что люди с "паспортом возможностей" и без него не смогут одновременно посещать сауны и бассейны. С. Чаплинскас заявил, что понимает логику такого решения.

"Тут хотя бы есть логика. Основная задача - чтобы люди могли планировать свой досуг и бизнес, чтобы было понятно, какие решения примет государство", - сказал собеседник.

Эпидемиолог согласился с тем, что обладатели "паспорта возможностей" должны жить как и до пандемии.